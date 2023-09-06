周曉輝：習近平卸下所背黑鍋會怎樣

最近幾天，日經新聞的爆料文章引起了外界的關注。爆料援引消息人士之語稱今年北戴河會議期間，一群退休黨內元老以前所未有的方式斥責習近平，稱如果政治、經濟和社會動盪持續下去而不採取任何有效的應對措施，共黨可能會失去民眾支持，對統治構成威脅，並表示不能有再多的混亂了。據悉，中共元老為首者是江派的曾慶紅。

文章還稱，習在遭到批評後，向親信抱怨，發洩不滿，並將矛頭指向鄧小平、江澤民和胡錦濤。據信習近平曾說過：「前三位領導人留下的所有問題都落在我的肩上；過去十年我一直在解決這些問題，但仍然沒有解決。我有責任嗎？」

爆料內容是真是假，各界看法不一，但從爆料內容以及海內外不時出現直接或間接批評中南海最高層的文章、聲音看，中共黨內依然未形成全面向習「效忠」的局面，依然有諸多不滿高官，並利用某些契機逼宮。而此時陷入內外交困中且頻頻隱身的習近平，再度因缺席G20峰會引發質疑，確實是個發難的好機會。

因此，不管爆料真假，都說明中共高層內部波瀾再起，習近平正承受來自黨內的新一波壓力，而習上述抱怨之語雖不辨真假，但習的確有責任，給習的一個建議就是：不要再替其前任繼續背黑鍋，因為背不起。

習背的第一口黑鍋是在替鄧小平背的「鎮壓六四」的黑鍋。1989年4月到6月學潮爆發後，北京出現了百萬人大遊行，最終鄧小平下令開槍，釀成了「六四」慘案，至少一萬人被殺死。

回看當時學生提出的七點要求，不僅感嘆，因為三十多年走過，沒有一個要求真正實現。這些要求包括：一、重新評價胡耀邦的是非功過，肯定其民主、自由、寬鬆、和諧的觀點；二、徹底否定清除精神污染和反對資產階級自由化，對蒙受不白之冤的知識分子給予平反；三、國家領導人及其家屬年薪及一切形式的收入向人民公開，反對貪官污吏；四、允許民間辦報，解除報禁，實行言論自由；五、增加教育經費，提高知識分子待遇；六、取消北京市政府制定的關於遊行示威的「十條」規定；七、要求政府領導人就政府失誤向全國人民作出公開檢討，並通過民主形式對部分領導實行改選。

其原因就是鄧之後的中共黨魁，為了維持中共政權，繼續重複中共的謊言，同時還以「那場風波」來掩蓋1989年在天安門廣場上的大屠殺。江如此，胡如此，習上台後也是如此。

不過，習近平上台後藉由反腐，與江澤民派系的博弈中，也曾透露過不想背「六四」這口黑鍋的心思，而踩著「六四」學生鮮血上台的江，是非常害怕「六四」被昭雪的。

據當時有習陣營背景的「學習粉絲團」在微博上披露，2014年「六四」前一個月，習近平訪問北大，期間探訪了87歲的知名哲學教授湯一介，並與之手拉手。外界注意到，湯一介曾在1989年「六四」時，與其他學者聯署，要求中共釋放政治犯。對於湯一介的政治立場，習近平應該是知曉的，而其所為被解讀為他對「六四」抱有同情態度，且意圖撇清與「六四」屠殺者的界限。

而就在習此舉不久前，胡錦濤專程參觀了胡耀邦位於湖南瀏陽市的故居，並向胡的銅像三鞠躬，還逗留了一個小時。習、胡近似之舉都在向江派、向外界傳遞信號。江派掌控的中宣口很快將相關信息刪除，就透露了恐懼心理。

然而，中共十九大，習為保權力加速「左轉」，其在「六四」問題上的態度也隨之發生變化。2019年，由習晉升為上將的中共國防部長魏鳳和在新加坡參加香格里拉對話時，公開表示「六四鎮壓」是正確的，此言一出，世界譁然。一直不願為「六四」屠殺背黑鍋的習近平，作為中共最高黨魁還是背起了黑鍋。

在替鄧背黑鍋的同時，習近平迄今仍在替江澤民集團背負鎮壓法輪功、特別是強摘法輪功學員器官的黑鍋。這口黑鍋在習上台後的一段時間裡，顯然也是不想背負的。因為在其2012年上台後，習以反腐的名義先後拿下了包括薄熙來、李東生、周永康等眾多參與迫害法輪功的江派高官，並採取了若干措施，如提出「依法治國」、廢除勞教制度、要求兩高「有案必立」，清洗政法系統，列出其國務院、公安部定性的14個邪教列表等。

種種措施都讓沾滿罪惡的江派人馬惴惴不安。習江博弈一直非常激烈。不過，曾發出「直搗黃龍」之語的習，最終還是在身邊佞臣的進言下，接受了「權力來自於黨，保權須先保黨」的想法，進而迄今沒有清算江派的罪惡，更沒有公開停止迫害，導致迫害仍在某些地區持續，仍有法輪功學員被迫害致死，江派餘孽仍可以伺機興風作浪。就這樣，習繼續替業已死去的江澤民等背起了迫害法輪功的黑鍋。

習近平顯然選擇了錯誤的道路。因為這兩口黑鍋的分量可不輕，所承擔的罪責非常大。而且正如2019年6月大紀元發表的特稿中所言：「習當局如果以為要保住權力就必須維持中共政權，那真是犯下誤國誤己的致命錯誤。因權力無論是來自於天賦神授、還是民選民心，中共兩者皆無，政權已至窮途末路。」「無論習近平出於怎樣的「初心」，當他想要利用中共、來保住其自以為「可以實現抱負」的權力時，實質上反而是被中共利用他的權威、鐵腕和手段，來保黨、支撐中共政權。」

距離特稿發表後的三年多時間又已經過去，習近平正面臨前所未有的危局，按照其所言是「驚濤駭浪」，不僅民心喪盡，而且國際社會圍剿中共之勢正在加強。很多人都在期盼著中共垮台那一天儘早的到來。上天也一再向中南海示警，而且越來越急，越來越明顯，希望其可以逃脫預言中悲催的命運。而避免悲催命運發生的唯一之法就是卸下背負的兩大黑鍋，主動拋棄中共，為自己、為中國人、為中國迎來一個光明的未來。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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