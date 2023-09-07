美国副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）、中国总理李强和俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周四出席在印尼举行的东亚峰会，这个场域提供了彼此之间进行直接高层外交的机会，尤其世界两大经济体官员之间的互动更是受到密切关注。

美国和中国试图控制彼此之间的紧张关系，这一紧张关系可能会因为台湾、与莫斯科的关系以及太平洋影响力竞争等问题上再次加剧。

哈里斯在峰会上阐述面对威胁时捍卫基于规则的国际秩序的重要性，无论是俄罗斯在乌克兰的战争、中国在南中国海的非法海事主张和挑衅，还是缅甸军政权破坏稳定的暴力行为，这一切都在世界各地造成了巨大的影响。

在以东盟为主体的会议中，南中国海问题自然是各方关注焦点。根据副总统办公室的一份声明，哈里斯与东南亚领导人就“在南中国海维护国际法的重要性”进行了会谈。

哈里斯说明了美国对东盟中心地位的大力支持，并强调美国对印度-太平洋地区的经济和安全承诺，愿与盟友和伙伴一同为促进自由开放的印太地区而努力。

韩国总统尹锡悦也呼应了美国的说法。他表示，任何以武力改变南中国海现状的企图都是不能容忍的。

与此同时，李强似乎试图平息众怒，在中国-东盟峰会上表示处理冲突时要避免“新冷战”，各国需要“妥善处理国家之间的分歧和争端”。

担任东道主的佐科·维多多（Joko Widodo）在东亚峰会上致词表示：“我们都有责任不制造新的冲突、新的紧张局势、新的战争，同时我们也有责任减少紧张局势。”

李强周三参加中日韩与东盟（10+3）峰会，会前与日本首相岸田文雄站立交谈了逾10分钟。日媒《共同社》报道，岸田就福岛“核处理水”表明日方立场，李强则称之为“核污染水”，两人首次碰面即凸显双方不同立场。

日本官房长官松野博一周四在记者会上积极评价了岸田和李强简短交谈一事，并称这对于构建有建设性且稳定的日中关系而言极为重要。

日本政府相关人士透露，岸田在对话中要求中国立即撤销水产禁令。松野对此表示，无法透露外交上的对话内容，但是正在持续要求中国撤销禁令。

李强周四还会晤了澳大利亚总理安东尼·阿尔巴内斯（Anthony Albanese）。据中国官媒《新华社》报道，李强表示，中国将继续扩大高水平对外开放，为包括澳大利亚在内的世界各国提供更大市场，双方要本着相互尊重、求同存异、互利共赢的精神妥善处理分歧，推动两国关系进一步改善发展。

（此文参考了法新社、路透社的报道。）