反日預謀已久？ 中共多次拒入核廢水評估國際機制

【新唐人北京時間2023年09月08日訊】中共正在藉日本核處理水排海煽動仇日情緒。日媒爆料，今年以來中共多次拒絕日本建議，加入福島核處理水評估國際機制。專家指中共讓「政治凌駕科學」。

黨媒9月5日報導，當天中共總理李強在東協峰會上就日本核處理水事件「闡明中方立場」。李強沿用黨媒的説法，將福島核處理水稱爲「核污染水」，並要求日方「同鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置核污染水」云云。

就在當天早些時候，日本共同社引述日中關係消息人士的爆料指，日本政府早就向中方提議，設置日中專家和實務人士參加的福島核處理水「磋商機制」，但中共至今尚未回應。

消息人士還說，今年以來，日本政府多次通過外交渠道，敦促中方加入國際原子能機構（IAEA）的福島核處理水評估國際機制，以便中方能對此事進行科學判斷，但中共方面以「懷疑該機制的實效性和評估的獨立性」爲由，拒絕日方的建議。

報導說，該國際機制對日本政府和IAEA分別實施的監測結果進行比較和分析。參與的研究機構由IAEA相關組織選出，包括美國和法國、瑞士、韓國的機構。爲了避嫌，當事國日本沒有加入。

自由亞洲電臺引述香港資深工程師黎廣德的分析指，如果中共真心關注中國人的健康，就應該積極加入這個評估國際機制，這樣就能第一時間看到問題和提出問題，幫助改進核處理水排放方式。中共拒絕加入，説明它是將「政治凌駕科學」，寧願不看、不問科學數據，因爲取得更多科學數據，只會妨礙它煽動反日情緒的目標。

黎廣德指出，中共希望通過IAEA向世界展示自己的核電能力，並向海外輸出核電產業，因此多年來一向積極參與、配合IAEA的事務，雙方共展開一百多項項技術合作、研究項目。中共這次面對核廢水排放卻態度大變，實際上是罔顧人民健康。

在福島核處理水排海前一個月，由IAEA頂級專家組成的特別工作組近兩年的安全審查已得出結論，宣布該排放計劃符合原子能機構安全標準。

日前中國微博上一名「愛國大V」宣稱，日本曾「向IAEA捐款100萬歐元」，因此IAEA的結論「不公正」云云。但有中國網民引述公開資料反駁，中共歷年來向IAEA捐款的金額累計至少數千萬美元，居「世界之最」。該網友的跟帖隨後被屏蔽。

根據中共官方發布的報導，2021年11月，中共代表團官員在IAEA技術援助與合作委員會會議上的發言時稱，2021年，中共向IAEA提供了1035萬歐元的技術合作資金捐款，位居成員國第二位。

2005年10月，中共代表團團長鬍小笛在聯合國大會上發言時稱，2004年9月，除向IAEA按時繳納分攤的技術合作捐款外，中共還捐款100萬美元，用於支持IAEA在亞非地區開展技術合作活動。

2019年6月，IAEA的中國副理事張建華在理事會上稱，中共已連續多年為IAEA核安保基金捐款，累計金額200多萬美元，2019年將繼續捐款40萬美元。

（記者歷澄宇綜合報導/責任編輯：林清）

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