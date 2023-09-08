元老向習發難 真實性引發尖銳評論 【9.8紀元頭條】沒錢了！無神論政權向寺院「化緣」

岸田與李強當面交鋒核處理水議題 雙方「話不投機」

日本首相岸田文雄與中共總理李強在東盟峰會上短暫交談。岸田要求中共取消日本水產品禁令。李強則要求日方處理好「核污染水」。

當地時間9月6日下午，岸田和李強出席在印尼首都雅加達舉行的第26屆東南亞國家協會與中日韓（10+3）領導人會議。

日本電視台報道，岸田與李強在出席峰會前，短暫站立交談。

日本政府相關人士透露，岸田就福島核處理水排海一事說明了日方立場，並尋求中方理解。

岸田還當場要求，中方應立即撤銷對日本水產品實施的進口禁令。

日本岸田文雄首相：關於日本的應對措施，得到國際社會眾多國家的理解，在此背景之下，中國針對日本水產品實施全面禁止的措施，就成為一個特別突出的案例。我們再次強調，應該根據科學觀點行事，同時（向國民）提供準確信息的重要性。

日本政府相關人士說，兩人並未爆發激烈爭論。

對此，李強的回應依然否定權威組織國際原子能機構（IAEA）對福島核處理水符合排放標準的科學結論。

據中共外交部的信息，李強沿用黨媒的説法，將福島核處理水稱爲「核污染水」，並要求日方「同鄰國等利益攸關方充份協商，以負責任方式處置核污染水」等等。

目前，中共黨媒和網軍仍在中國炒作福島核處理水事件，煽動仇日情緒。關於停止進口日本水產品等問題的中日對立現狀依然看不到緩解的跡象。

資深自傳媒時評人江峰分析，中共這次炒作反日，目的包括轉移民眾對國內經濟惡化的注意力，報復日本親台反共，挑撥日韓關係等等。

江峰表示，中國出現嚴重的社會問題，巨大的社會動盪，中共需要一個外在的敵人吸引國民的注意，發散人民的怨氣。同時，現在連日本原來的親中政治勢力都開始公開撐台，中共希望通過製造兩國矛盾、經濟損失來報復日本，並觸發日本政壇矛盾。另外，美、日、韓的軍事結盟對中共造成致命打擊，中共也試圖炒作核處理水，煽動南韓民間情緒，離間日韓關係。

真沒錢了 各地討薪維權事件頻發 無神論政權向寺院化緣借錢

隨著房企、「中植系」等金融系統的爆煲，中國經濟持續惡化，南京、天津以及山東等地公務員欠薪等事件頻出，各地不斷出現群體維權抗議事件，吉林就連退休金也被停發，甚至有政府部門向寺院借錢。民眾笑稱，「無神論的政府到寺院化緣，真是諷刺啊！」

維權民眾：打人啦! 打人啦！

一段影片顯示，9月4日，數十名受害投資人在中植集團位於北京的總部門外維權，場外有多名疑似安保的白衣人拿著警方盾牌以及白色擋板，試圖在最外圈擋住維權民眾拍攝陳請抗議的場景。情緒高漲的投資人不斷高呼中融信託董事長劉洋的名字，要求他出面做出解釋。

有多名維權民眾被強行抬走。

綜合陸媒此前報道，「中植系」爆煲危及的是中國最有錢的階層，客戶單筆投資從300萬至50億元人民幣不等，投資者包括15萬名高淨值客戶以及近5,000間企業。「中植系」爆煲或致使中國富有階層的財富一夜化為烏有。

9月5日，在廣西北海市，爛尾樓業主穿著印有「北海政府，求求你為民做主」的T恤，前往市政府維權，遭到便衣與警察的鎮壓，有民眾攤坐在地上發出無助的哭喊。

維權民眾：為甚麼騙我們錢的人，你們不去管，就欺負我們這種弱者。

維權民眾：見書記，要房子！

9月4日，河南省洛陽市孟津區第一高中和第二高中的數百名教師，集體在各自校門口靜坐抗議，要求儘快發放已拖欠數月的薪水。

時事評論家遇羅文：經濟的下滑，甚至可以說是經濟的崩潰。財政的困難，由政府開支的這些人，就發不出薪水了。它（中共）就先撿那好欺負的欺負，先拿老師開刀。以後就會一級一級的，苛扣薪水。這種情況就會導致中共這個統治就出現了問題。別的你都可以想辦法用謊言去騙他們，但是你讓他吃不上飯了，那你說甚麼也沒有用，把他（逼）急了嘛，他就會上街。

近期，在廣西桂林市廣電局門口，有30多人拉橫幅，討要薪水。

廣西請願民眾：8個月沒發薪水了！我們要生存！我們要活下去！

對此，7日桂林網信辦通過桂林廣播電台微信公衆號發出《關於網傳桂林廣電系統職工陷入財務困境，半年未發薪水的闢謠》，奇怪的是官方回應的目的是為「財務困境」闢謠，根本不解釋請願者是誰，是否半年未發薪水。

實際上，中共地方債高達120萬億元人民幣，財政吃緊已經危及到中共龐大的公務員的生存，公務員被大幅度降薪乃至領不到薪水的情況並非個別地區的現象，而是一個普遍的現象。

9月5日，原大陸調查記者趙蘭健在海外社交平台X（原Twitter）上發文透露，天津河北區政府從今年3、4月份就沒錢發薪水了。地方政府無奈之下向當地的佛教寺院大悲院借了幾億元人民幣，給公務員發薪水。但是到7月份又沒錢了，區政府再次向大悲院借錢，這次大悲院不借了，回應說，「世上還從來沒有到我們佛門化緣到，我們不是施主。」

關於天津市河北區政府向寺院借錢的消息，目前除了爆料外，尚無其它渠道可求證。不過當前各地方政府陷入困境已經是公開事實。

另有民眾披露，今年8月份開始，南京市高淳區政府大部份公務員未領到薪水。最終在南京市政府的協調下，由江寧區政府動用財政，借錢給高淳區政府。此外，溧水區政府也出現財政緊張。南京民眾告訴自由亞洲電台，當地許多工程停擺，各行業處於靜默狀態。

還有武漢市江岸區一慈善機構的前工作人員李女士告訴自由亞洲電台，區政府已經停止向慈善機構撥款。她說，區政府要員工自己解決生活問題。

李女士說，此前，當地許多社區的募捐，很多來自美國等西方國家，但現在中美關係惡化，加之外國民間機構的捐助在中國《反間諜法》7月生效後，來自歐美的捐款近乎為零。

中國婦權創辦人、 時事評論人士張菁對新唐人表示，經濟困境以及中國民眾的普遍覺醒正在加速中共政權的垮台。

中國婦權創辦人、時事評論人士張菁：中國人受苦受慣了，貧窮不會導致中共的統治停止，但是，人的覺醒，和人的這種敢做敢當的精神，可以導致它的早一天的垮台。

金融專家、時事觀察人士施進認為，中共當局已無法支付龐大的維穩開支，獨裁統治難以為繼。

金融專家、時事觀察人士施進：中共千瘡百孔啊，那經濟已經不行了。很多的政策也是非常不得人心。包括維穩的人的錢，都發不出去的情況下，它就是沒有支撐中共繼續作惡的這種條件了。中共的政權應該是時間不長了。中國人只有推翻中共這個獨裁政權才能真正維權。

中共元老向習近平發難 其真實性引發華人尖銳討論

曾經擔任「日經新聞」中國分社社長的中澤克二5日引述消息人士爆料，稱在上個月舉行的北戴河會議期間，以曾慶紅為首的中共元老，事前在北京郊區開了一天會議，達成統一意見，認為中國政治、經濟和社會的動盪如果持續下去，「會失去民心，中共政權將會不保」。之後，派代表參加北戴河會議，向習近平發出「前所未有」的指責。

對於上述爆料，許多大陸學者提出不同看法。

美國哈德遜研究所客座研究員、中國問題專家韓連潮也在X（前Twitter）發文表示：「我不太相信日經這個報道的真實性，元老私自開會屬於非組織活動，習對他們監視更狠，元老都要保自己待遇和貪腐子女，無人敢叫板習。如果真有，說明中共還有糾錯機制，但可惜這個早就不存在了。」

《北京之春》名譽主編胡平也在X上跟帖表示認同：「是的，真實性可疑」，並列舉兩個疑點：「1、元老自己開會議論朝政，這可能嗎？2、還有北戴河會議嗎？」

文昭：你說中共元老能夠開小會，又當面申斥習近平的失智和無能，這就等於說他們現在有能力換掉這屆中央，否則你當面敢跟習近平說這種話，那就等於「自尋死路」，「言之不出，恥躬之不逮，則禍及其身」。這在中國的政治鬥爭當中是一條非常明確的鐵律。

YouTube知名博主文昭表示，元老要還這麼厲害、還能這麼團結，胡錦濤被架出去的時候，有人就該發作了。透露消息的人顯然是在演一齣變形版本的「只有共產黨才能救中國」的戲碼。

此外，六四民運領袖王丹也在 FB 帳戶「王丹網站」表示，以他對中國的長期的觀察和掌握的信息，不相信這消息的真實性。

王丹強調，若中共元老真有這樣的實力，根本就不會讓習近平連任，或眼看習近平清洗他們的親信。王丹補充，他掌握的情況是，中共元老們早就被「保護性隔離」。

王丹認為，日媒發布的這條消息，很可能又是「習下李上」傳言的翻版，準確度不高。

不過，前黨校教授蔡霞則認為，一切都有可能。她在Twitter發文：「日經」所報消息引得全球大傳媒和各色華人議論紛紛。消息確切嗎？我認為一切皆有可能。

蔡霞表示：「可能，能列出N條理由；不可能，也可列出N條理由。關鍵在於中共大佬們權衡：中共倒台或習繼續，哪個會致他們自己和家族於生死危境。習敢整單個大佬，但若大佬們態度一致，習不敢下手。」

時事評論員唐靖遠表示，中國經濟、社會矛盾等等各方面已經到了一個可能會突然「脆斷」的垮台境地，對這些元老來說，如果中共政權完蛋了，他們家族、子子孫孫的利益全都沒有了，此時，他們一點反應都沒有不太可能。

唐靖遠還指出，習近平出席金磚會議時，幾次反常舉動，以及親共傳媒發表反習檄文的時機都很微妙。

時事評論員唐靖遠：去往南非的同一天，之前在節目中和大家說過，聯合早報這間親共傳媒突然發表了一篇炮轟習近平、痛批習近平的文章，我當時我也和大家說過，這幾乎就是討伐習近平的一篇檄文，它不偶然。為甚麼這篇文章要放在一間親共傳媒，聯合早報上發表？它想要釋放甚麼信號？毫無疑問就是釋放一個重要的信號：告訴所有人反習近平、批習近平的這個力量，它是來自於內部。