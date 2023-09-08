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（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化市公所規劃在市立殯儀館後方殯葬用地興建「彰化藝術生命園區」，由於包含火化場引起當地里民反對，市公所今天舉辦說明會，市長林世賢強調，設立過程絕對接受嚴格監督。

彰化縣沒有火葬場，縣民火化親屬須遠到南投縣、台中市，導致家祭、公祭時間往往天未亮就要開始，彰化市公所規劃在位於延和里的彰化市立殯儀館擴建「彰化藝術生命園區」，規劃禮儀廳、火化場、等候大廳、環保葬、納骨塔等，讓縣民免於來回奔波外縣市。

彰化市公所今天在介壽生活藝文館舉辦構想說明會，會中有市民表達支持說，歷任市長沒勇氣碰觸這項議題，他肯定現任市長林世賢有遠見；市民紛紛提出須注意交通動線、是否空氣污染、地方回饋等問題；反對里民則反問出席者「誰願意火葬場蓋在自家旁的舉手」。

彰化市公所透過新聞稿表示，市立殯儀館使用近半世紀，目前交通動線亂、治喪空間不足、設備老舊，需要全區整建並根本解決彰化縣是全台唯一無火化場的問題，針對延和里長王勝和不滿未到當地辦說明會，市長林世賢保證會再辦理，並擇期到延和里向居民說明。

市公所表示，規劃建置具隱私的家族火化室、納骨塔、禮儀廳、火化場、環保樹葬區、棺木專道；另外，為杜絕火化場設立後外地送葬車隊造成大埔路交通壅塞，將開闢連接大埔截水溝通往殯儀館專用車道，送葬車輛禁止駛入熱鬧的大埔路商圈，里民可放心。

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彰化縣政府民政處長賴致富出席表示，中央核定的殯葬設施量能提升計畫民國111年至114年辦理補助申請，若無法在期限內完成前置程序如興辦事業計畫、環境影響評估、水土保持計畫審查等，之後要再整建市立殯儀館對市公所財政是很大負擔，雖然目前提出仍有點慢，但縣府會與市公所共同努力盼趕在期限前達成。

林世賢表示，理解反對者心情，但在現有殯儀館後方墓地興建殯葬設施對房價衝擊不大，且依據內政部調查研究資料，若彰化未能於8年內設置火化場，中部火化場量能將無法滿足地區需求，屆時將供需失衡，希望全案回歸理性討論，一起讓彰化更進步。（編輯：謝雅竹）1120908