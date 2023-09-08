【中國一分鐘】中國人口危機 習近平下令鼓勵軍隊生三孩

【新唐人北京時間2023年09月09日訊】接著來看今天的中國一分鐘。

中國人口危機 習近平下令鼓勵軍隊生三孩

自中共推行三孩政策以來，多地推出「生娃發錢」等措施催生，似乎未見成效。為提振低迷的出生率，當局將「生育任務」交給了過去嚴格執行計劃生育政策的軍隊。中共軍委日前發布新規，鼓勵軍隊生育，並獎勵軍人生育三孩，引發網民嘲諷。

微軟：中共大外宣在社媒用AI影響美選民

微軟研究人員7日發布報告指出，他們發現，今年3月以來，據信由中共控制的社群媒體假帳號組成的網路，就利用生成式人工智慧（AI）技術操弄有政治色彩的內容，煽動和影響美國選民的不安情緒，試圖影響美國大選。

挪威主權財富基金關閉上海辦事處

由於美中之間緊張局勢加劇，地緣政治風險擴大，擁有1.4兆美元資產的挪威主權財富基金是全球最大投資者之一。負責管理該基金的挪威銀行投資管理公司週四（7日）表示，該基金將關閉其在中國唯一的辦事處。

文革再起？陝西老人燒秸稈被逼持檢討書拍照發網上

陝西省漢中市府以引發空氣污染為由，公開羞辱一位92歲在自家田地焚燒秸稈的老人，不僅罰款，還將老人手持檢討書的照片發布到微信群，引起網民憤怒，直呼文革又來一次。

新唐人亞太電視整理報導

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