【禁聞】投資環境差 挪威主權基金關閉上海辦公室

【新唐人北京時間2023年09月08日訊】隨著地緣政治環境日益惡化，挪威銀行宣布，挪威主權財富基金將關閉在上海的辦事處。加拿大三大養老金計劃投資公司也作出撤出中國的決定。

受地緣政治緊張升高和北京當局加強監管等因素影響，外資公司開始評估在中國大陸的據點。

加拿大安大略省教師退休基金會（Ontario Teachers’ Pension Plan）今年4月宣布，解散在香港一個亞洲資產投資團隊。加拿大至少有3家大型的養老金投資公司正在撤出中國。

擁有1.4兆美元的挪威主權財富基金9月7日表示，以營運考量為由，將關閉在上海的辦公室，並將亞洲總部遷至新加坡。

台灣總體經濟學家吳嘉隆：「因為習近平跟他的團隊所主導的經濟政策財政、金融各個方面，以及對外關係出了問題，才會造成今天這種讓外商完全沒有安全感、完全沒有信心，完全不能在中國經營下去。習近平的指導思想之一，就是中國人的飯碗要捧在中國人的手裡，也就是一種自力更生、閉關鎖國的方向，那麼在這種情況下，外商不得不離開，也希望離開。」

包括高盛集團和摩根士丹利等大投行，都縮減了在中國的擴張計劃。去年11月穆迪分析（Moody’s Analytics）考量營運效率和獲利，關閉北京、上海和深圳辦公室。

吳嘉隆：「中國的經商環境尤其是國內經濟情況，本身在惡化，很多數據蓋牌，不再公佈，讓大家心裡面更沒有安全感。第二點，就是在中國經商已經涉及到人身安全，涉及到商業的正常運作都被干擾，所以幾乎難以再運作下去，沒有安全感。所以中國內需市場本身也不像以前那樣，現在是在收縮，生意確實也不好做，所以外資不管是直接投資、間接投資都在撤離。」

中共《公司法》中第19條的規定，只要一個公司的正式黨員超過3人，就可以建立黨支部。這適用於在華外資企業以及中外合資企業，黨組織將不僅僅擁有政治影響力，也在公司治理結構中擁有法定地位。

加拿大華裔作家盛雪：「那麼建立黨支部的這個做法本身，是讓很多的外企外資是感到非常難以接受的，但是在10年前，大家仍然覺得在中國還是有利可圖的，所以說，很多的外資外企還是在這個事情上，等於一面對付還一面留在中國。那麼可是現在的這個情形不同了，在於說中共的經濟在崩塌，那麼外資外企在中國是越來越無利可圖了，所以說，這些外資外企一定會去考慮他們新的發展。」

除此之外，中共《對外關係法》以及修訂的《反間諜法》在今年7月1日生效後，尤其在官方倡導「全民舉報抓間諜」，更加速外國公司將投資在亞洲的總部撤離中國。

吳嘉隆：「以前大量資金湧入中國，這個是事實，但是現在看起來，這些資金已經失去對中國的信心，所以才要撤資。而且現在他們擔心現在不撤，將來恐怕連撤的機會都沒有，這是一個信心問題。第二個，中國的法規監管越來越嚴格，包括《反間諜法》，包括《外國豁免法》等等，讓外商已經充分感覺到在中國不但經商環境不好，而且人身安全也會有問題。所以外商想一想，算了不再等了，就趕快走，現在是大家比誰先離開。」

盛雪：「那麼再加上現在中共的整體上經濟的崩塌，形成的一種連鎖效應，到處企業關閉，到處都有失業的，這種找不到工作的人群，然後人群開始貧困化，所以說形成了這些外資外企現在都在考慮要迅速的離開中國，而且我相信這個趨勢會進一步加快。」

加拿大華裔作家盛雪認為，這是共產主義驅離資本主義的必然結果。

編輯/黃億美 採訪/駱亞 後製/Tony

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