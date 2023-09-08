流亡印度的藏民周五（9月8日）在印度首都新德里举行抗议活动，要求在这个周末举行的二十国集团峰会上讨论中国“占领”他们家园的问题。

二十国集团领导人第十八次峰会将于9月9日和10日在新德里举行。美国总统拜登、英国首相苏纳克和意大利总理梅罗妮等19个国家的首脑和欧洲联盟的领导人将参加这次峰会。中国方面已经宣布，中国总理李强将代替中国国家主席习近平出席这次会议。俄罗斯总统普京也不会与会。

西藏青年大会主席贡布顿珠（Gonpo Dhundup）向媒体表示，“中国占领了我们的国家，这就是我们为什么要发出中国是一个不可信国家的信息的原因。”

路透社在周五发出的报道中引用贡布顿珠的话说，“我们向莫迪总理和其他世界领导人提出要求，希望他们在这次二十国集团峰会上讨论西藏问题。”

中国人民解放军在1950年进入西藏，中共将这个占领行动称为“和平解放”，从此就一直保持着对西藏的严密控制。

人权组织和藏民们谴责中共对西藏进行“文化灭绝”，并对西藏的宗教、语言、教育和劳工实施严密的管控。北京则完全否认他们有任何侵害藏民人权的行为。

由西藏青年大会组织的这场抗议示威活动距离这次峰会举办地点普拉加蒂广场（Pragati Maidan）15公里。抗议活动在和平中结束。

印度媒体的视频报道显示，大约有一百多藏人参加了抗议活动，其中有小孩儿、学生和老年人。他们手持西藏的雪山狮子旗，高呼“我们要自由”“西藏属于藏人”等口号。

与此同时，西藏流亡议会议长堪布索南丹培（Khenpo Sonam Tenphel）在西藏流亡政府藏人行政中央所在地印度达兰萨拉发布了十点诉求，呼吁二十国集团领导人关注西藏问题。

堪布索南丹培指出，自从中共在1949年入侵西藏以来，“西藏人民最基本的人权遭受系统性侵犯，他们独特的文化和民族认同受到威胁，环境遭到大规模的污染，矿产、水和森林资源遭到肆意开发”，导致整个青藏高原遭受了毁灭性的破坏，这一切都“给西藏人民造成了创伤，并对世界气候造成了影响。

堪布索南丹培向这次参加峰会的领导人提出的十项呼吁主要包括：承认西藏是一个被占领的国家；敦促中华人民共和国无条件地开始与达赖喇嘛尊者的代表进行实质性对话；敦促中国政府无条件释放所有西藏政治犯；停止支持中国的虚假叙述，不将藏人称为少数民族，不宣称西藏是中国的一部分等重要诉求。

流亡藏人议员达瓦次仁（Dawa Tsering）近日告诉美国之音，印度在藏人的斗争中有着重要的作用。

达瓦次仁说：“西藏在多个方面对印度都具有重要意义。在西藏被占领之前，历史上没有中国军队驻扎在喜马拉雅山沿线的先例。”中印两国近年来在那里爆发了致命的边境冲突。

达瓦仁次对印度媒体表示，“我们期待印度政府坚决反对中国采取的针对印度和所有东南亚国家的扩张主义政策。东南亚国家的代表应当在这次二十国集团峰会上站起来反对中国的这项政策。” n refugees demand discussion on Tibet during G20 summit