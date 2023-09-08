【菁英論壇】疫情+核輻射 雷暴哮喘成背鍋俠

【新唐人北京時間2023年09月10日訊】內蒙古下一場雷暴雨就引發了很多人哮喘，中華大地上又出現了一個新詞“雷暴哮喘”，與之對應的是，網絡近期傳出內蒙古發生核污染事件，已經導致2人死亡，內蒙古鄂爾多斯地區十幾年前就發現了中國最大鈾礦，而這些鈾礦與煤礦是伴生的。與此同時，中國的新冠疫情近期再次爆發，三陽、四陽的感染病例不斷上升，死亡人數再次成為熱點。中國的核污染和新冠病毒的災難，二者之間有甚麼樣的聯系？

核污染甩鍋雷暴哮喘 中國人免疫力遭嚴重破壞

大紀元資深編輯與主筆石山在新唐人《菁英論壇》節目中表示，近期從內蒙到山西，一直到北京、河北都有同樣的現象，就是內蒙古的一個大暴雨，一場大風暴，結果引起這一帶哮喘病發作，所以現在官方有個解釋說這個是花粉過敏，但是原上的花粉，一般是在春天和夏天，到九月份、十月份就打霜了，這個草就已經死了。中國現在有很多內部材料傳出來，我還是比較相信網上的傳言，包括網友找到的一些文件出來，他們談到的基本情況就是在鄂爾多斯的一個露天煤礦，當風暴來的時候，因為露天堆放的煤礦粉塵被風暴一吹就擴散到很多地方，如果僅僅是煤礦的粉塵，應該沒有問題，但是它恰巧是一個煤鈾半生的礦，鈾就是金屬鈾，就是做原子彈、做核反應爐的這種金屬鈾，如果鈾和煤伴生在一起，如果被風暴吹出來的話，當然可能會造成很多問題。

據一些網友爆料，這一批礦發現放射性超標，就堆在那個地方等待處理，但官方的幾個部門你推我推，最後就推到的不了了之了，後來被某一個集團拿去把它賣了，因為煤礦還是可以賺很多錢，他們不覺得這個放射性超標會引起什麼問題，可能這一次的雷電、雷暴就把這個粉塵吹出去以後產生了一些問題。但現在具體的情況，因為沒有官方的資料，具體怎麼樣還不知道，希望中國網友應該去測一下，有很多中國老百姓前段時間都買了蓋格計數器，由于日本的事情，很多人買了這個儀器。

美國飛天大學生物醫學專家林曉旭在《菁英論壇》節目中表示，能夠引起哮喘的，當然有很多病原體，但是我這裡面要替雷暴哮喘正正名。雷暴哮喘確實有過這樣的科研報告，這個現象是在2016年的時候，在澳大利亞的墨爾本也曾經發現過近代以來最大的一次雷雨所激發的花粉過敏，就是花粉被雷電擊碎，裡面的很多成分就釋釋放出來，但這個現象裡面有很多條件要剛剛好，比如正好是花粉流行的季節，空氣中的花粉量非常大，同時雷電要有一定的頻率和強度，正好能夠擊碎它，然後才能夠在當地造成很多人同時感染了花粉，這個花粉就不是與原來包起來的這種花粉，花粉被粉碎後，很多人就會暴露給這些新的過敏源（被粉碎后的花粉），那麼這就可能激發人體產生反應，是有這個現象。中共的很多宣傳當然就是越來越精緻，所以他們確實借用了這個科學名詞，但問題是鄂爾多斯這邊情況及內蒙古包括華北地區所出現的情況，就是同時間有大量人群出現的這種哮喘，難道都是這個雷暴哮喘嗎？我覺得中共它是把真假混在一起的，所以有一些專家出來解釋說內蒙古一定是屬於這種雷暴哮喘，這當然是官方站臺的需要。但是客觀的去分析的話，即使真的雷暴哮喘，一般來說會集中在一個地區，因為這個花粉即使雷電擊碎以後，被雷雨風暴吹過以後，它也很少能夠擴展到幾個省的這麼大面積，所以它不是這麼一個簡單的事情。

另外就是短時間內下雨過後，很多人因為體質不一樣，會對這些過敏原產生過敏反應，如果產生比較嚴重的過敏反應，甚至要到醫院去看的話，那麼一般來說，也很少集中出現這麼大量的人群同時擠到醫院去看病，這麼大量的像中國的新聞中提到一夜之間幾百人等等，這種情況更像是化學物質、礦物質這些東西所引發來的，比如說核輻射等等。如果是露天開採的煤礦，本來就沒有很好的防護，含有輻射的粉塵本來在空氣中就比較多，經過雷暴下雨後又沉積下來，很多人有可能不知不覺皮膚上就接觸了，或者是衣物上接觸了，或者是飲用水、地下水都可能受到污染，那麼這時候很多人可能同時接觸到了，那麼就會大面積短時間內很多人出現這樣一個症狀。

病毒喜歡感染中共信徒 有科學依據

最近中國疫情又起，很多人出現了什麼三陽、四陽，重癥患者有很多年輕人。林曉旭在《菁英論壇》表示，這里面牽扯到兩方面的因素，一個是病毒本身的變化，另外一個因素，也是大家談的比較少的，就是人體免疫系統的變化。其實從鄂爾多斯的情況來看，內蒙一帶本來霧霾就特別嚴重，很多人其實呼吸道是受損的。此外，在采礦的過程中，很多污染也是長期存在的，比如露天開采的煤礦伴生著鈾礦，很容易將核輻射的污染物帶入空氣中，最初就是因為很多當地居民發現他們有很多病症，然後去查有沒有污染源，有沒有環境污染源，結果查出來是有放射性物質，然後才追溯到原來內蒙古的一些煤礦是伴生鈾礦的，所以這個環境問題早就存在了，中國人的健康是長期受損的。那麼這裡面就帶來一個問題，很多人免疫能力是非常有缺陷的。

還有一個因素，我覺得可以從另外一個層面去講，這個病毒它是一個能量體，它跟人體能量相互之間的關係，也是要講個匹配和吻合的問題，如果人體本身的能量很正很強的話，這個病毒的能量是不容易入侵的，大家都知道從生物物理學角度來說，人體是有輝光的，是有能量的，如果你的輝光能量很強，就是你的整個能量很正的話，其實這些負面的病毒細菌的能量是不容易入侵的。其實，常識也是這樣子，一個環境中如果很髒，也就是這個環境中的能量很不好，那地方就容易滋生蟑螂，人體也是一樣的道理。

石山在《菁英論壇》指出，我記得我看過一篇文章專門講人體的能量等級，因為人的不同精神狀態，對應的能量是處於不同等級的，那麼最糟糕的能量狀態是什麼呢？就是仇恨和怨恨。所以可以想像現在中國的情況，共產黨不停的煽動仇恨、怨恨，因為他們必須得怪別人，因為他們政策錯了，不是怪美國就是日本，要不然就是敵對勢力，天天搞什麼間諜如何如何，很多人的狀態都是在一種仇恨這樣的一個狀態裡面，所以他那個能量級別剛好是就是人體能量級別的最低一層面，在這個時候當然就是容易被病毒感染，容易出事。中醫叫外邪入侵，其實這個不難理解，只不過當今的醫學專家通常不會講這個問題，因為他們講的是看得見摸得著的原因，但其實我們都知道，當你精神狀態好，你很開心，你這個很平順的時候，你就不容易得病，如果你狀態不好，你灰心喪氣、怨恨很多的時候，你就容易得病，這個大家都有體會，所以這並不是什麼玄而又玄的一些事情。

疫情死亡人數巨大 社會副效應已經展現

大紀元時報總編輯郭君在《菁英論壇》表示，在中國剛剛放開防疫的時候，有很多老人死亡，是因為報導出來的老人病亡案例較多，因為這些老人地位比較高，包括北大清華的很多教授，中國很多非常有名的科學家，這些人死後都要發訃告的。最近看到胡平轉發的一個推特，說的是目前幾個火葬場的數據，死亡人數比以前多了一倍到四倍不止，根據那個數據如果推算到全國中國，死亡人數應該有1000多萬，這是在不到三個月的時間的死亡人數。

我們知道法輪功創始人李洪志大師曾經開示說，疫情三年多，中國死了4億人。最近李洪志大師又給《大紀元》開示說，新冠疫情是主要針對中共，中共的維護者、信徒、效忠者死了很多人，包括很多年輕人。不管怎麼樣，中國因疫情死亡的人數是非常多的，我覺得這是肯定的。按照西方現在的一個模型估算，中國因為疫情死亡的人最少有500萬（根據西方研究機構估算，從去年12月份中國放開防疫封鎖後的兩個月內，因疫情死亡人數在100萬到150萬之間），由于中國官方隱瞞數據，比如直接下令停止火葬場公布數據，死的人有多少，西方研究機構都在估算，但是巨大的死亡人數對中國社會影響其實是方方面面的，包括勞動力不足，包括一些耐用消品的庫存大增，很多東西賣不出去，比如房地產的問題，這種影響慢慢的積累起來之後，中國社會就會出現一個突變。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足于華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

本期《菁英論壇》全部內容，敬請線上收看。

《菁英論壇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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