二十国集团（G20）峰会9月9日至10日在印度首都新德里举行，日本首相岸田文雄试图寻求各国谅解福岛核处理水排海的决定。有些专家认为，中国故意将科学议题政治化，南方国家会继续在与中国相关的国际议题中保持中立。

“全球南方”更在意实际援助

G20峰会9月9日起一连两日在印度首都新德里举行，世界各国领导人齐聚一堂。去年12月接任轮值主席的印度数个月来高调展开外交工作，尤其强调新德里作为“全球南方”(Global South)的领袖。

“全球南方”话题也在日本逐渐升温，日本利用担任G7轮值主席国的契机，不断加强“全球南方”外交攻势。

岸田内阁在此半年内频繁造访南方诸国，岸田文雄9月份也出席雅加达东盟(ASEAN)相关峰会和印度主办的G20，试图遏制中俄在南方国家的影响力。

自从2022年2月俄乌战争以来，美国发起对俄制裁，民主盟友纷纷响应，但包括印度、印度尼西亚在内的南方诸国拒绝参与制裁。

淡江大学日本政经研究硕士班教授蔡锡勲在接受美国之音的采访时表示，俄罗斯侵略乌克兰的战争长期化，“全球南方”采取中立是基于国家利益和地区情势。他指出，有些G20中的国家属于“全球南方”，中俄又都是G20的会员国，日本自然在G20峰会时试图拉拢“全球南方”，让美日欧等民主阵营对“全球南方”拥有一定的主导权。

蔡锡勲说:“‘全球南方’经济规模持续成长，强化在国际社会的发言权，但是其盟主宝座的主导权争夺战越来越激烈。”

他表示，日印关系长期友好，印度又在去年跻升为全球第五大经济体，加上印度是今年G20的主席国，也俨然是“全球南方”的领袖，岸田文雄今年4月即主张印度是世界最大民主国家与不可或缺的伙伴，努力将印度拉向民主阵营。

日本立教大学亚洲地域研究所特任研究员高桥孝治(Koji Takahashi)认为，虽然日本近期把注意力大举投向了“全球南方”，但是南方国家不可能与民主阵营结盟。

他告诉美国之音:“许多发展中国家的民主制度并不发达，甚至有些是独裁政体，所以他们在意的不是民主制度，而是对方是否能提供大量援助。”

高桥孝治表示，早在日美不怎么关注南方诸国时，中国就已经大规模向发展中国家提供援助，几乎垄断了南方国家的外交，日本对“全球南方”的投入起步已晚，可能投注的援助又不能与中国较量，要拉拢“全球南方”几乎是不可能的。

他认为，南方国家会继续在与中国相关的国际议题中保持中立。

中国抗议核处理水排海或实为政治手段

《共同社》9月初报道，岸田文雄希望在出席G20新德里峰会期间，透过和与会国首脑举行双边会谈，寻求各国谅解排水决定。

自8月底福岛核处理水排放开始，中国官民皆强烈抗议，导致日中关系僵化。此前国际争议中并未靠向美日民主阵营的全球南方，在这次争议中的反应令人关注。

印度尼赫鲁大学国际关系学者，台湾国防大学战略研究所助理教授林筱甄表示，印度目前并没有反对的声浪，特别是在日印近年来加强力度经营与南方国家的关系，南方国家不会出面支持中国。

她对美国之音说:“以国际事件来讲，南方国家的声量还不足以影响日本，南方国家与其出面反对无效，不如选择静默，以免影响日本日后的援助。”

林筱甄认为，中国知道国际原子能机构已经认定福岛核处理水排放符合科学标准，这次的争议可以看成是中国与日本的政治问题。她指出日本最近向美国购买很多战斧巡弋飞弹，中国就拿核处理水排海的话题来抵制日本，这种作法与当年韩国部署萨德反飞弹系统时，中国就抵制韩货的手段如出一彻，因此中国

这次的重点未必全在核处理水排海议题本身。

淡江大学日本政经研究硕士班教授蔡锡勲表示，从日中的措辞选择，可看出双方在这个议题上的重点完全不同。

他指出，日本的用词是“核处理水”，中国的用词是“核污染水”，认知差距可见一班，而日中双方进行外交战和假情报攻防，俨然形成了日本是“基于科学的根据”与中国将议题“政治化”的模式。

蔡锡勲说:“其实中国早在8月24日开始排出水(核处理水)之前，便高举起拳头，展开外交战，舞台是7月的东盟外长会议。因此，岸田首相透过9月印度尼西亚和印度的两个国际会议，用‘基于科学的根据’的安全性来得到各国的理解，推进强化与‘全球南方’的连携。”

他指出，中国8月公布新版地图，主张几乎拥有南中国海全局的主权，让东盟相关国家强烈反弹，也将使原本就与东南亚诸国拥有长期经济合作关系的日本相对更容易深化在该地区的势力，再加上习近平缺席G20新德里峰会，中国经营“全球南方”的重心似乎与过去有所不同。

习近平缺席恐影响势力平衡

中国国家主席习近平不参加G20新德里峰会引发关注。这是他成为中国最高领袖后首次不出席G20峰会，北京迄今没作任何解释。

日本立教大学亚洲地域研究所特任研究员高桥孝治表示，习近平缺席包括G20在内的重要国际会议，再加上中印边境冲突不断，日印不存在边境问题， 势必会影响日中之间在南方国家的势力平衡。

他说:“随着近年来中国经济的快速恶化，中国正在失去信心。本来习近平应该在重要的国际会议中宣传国家状况良好，这次他却不出席，会让其他与会国家感到焦虑。”

高桥孝治指出，大约6个月前，中国还充满自信地发表了许多声明，彷佛已经取得了全球霸权，现在国内的经济却急速恶化。他认为，当世界各地都在报道中国经济发生危机的时候，习近平却没有积极地参加会议为中国的经济稳定作宣传，反而避不见人，那么许多国家会因为不安，而逐渐在贸易方面与中国的保持一定的距离。

印度尼赫鲁大学国际关系学者，台湾国防大学战略研究所助理教授林筱甄认为，习近平虽然没有出席G20新德里峰会，但又深怕南方国家会因此深受日印的影响，所以派出总理李强出席压阵，也是一种将对方降格的外交手段。

她说:“如果拜登想跟中国谈，那就会变成是跟总理谈，在外交上是不对等的，等于是降格，对岸田文雄跟莫迪而言也是一样，这是习近平的用意所在。”

淡江大学日本政经研究硕士班教授蔡锡勲表示，中国以往都将G20峰会作为扩大地政学影响力的舞台，但是近年来进展并不理想，加上2020年6月中印边境冲突造成双方都有死伤的情形使两国首脑从此未举行双边会谈，而中国在南中国海的主权主张相继导致区域国家的反弹，中国已经不再将G20作为主要的外交舞台。

他指出，这一点从习近平出席8月在南非举行的金砖五国(BRICS)峰会时主导6个国家加盟，而这6个国家包括埃及、埃塞俄比亚及阿根廷3个南方国家，表示中国对于经营“全球南方”关系已经改换跑道。

蔡锡勲说:“中国和俄罗斯透过金砖五国(BRICS)共同强化连携‘全球南方’，建构与欧美为中心的国际秩序之对抗轴。因此，中国可能将重心从G20移至BRICS。”

蔡锡勲表示，俄罗斯总统普京也缺席G20新德里峰会，本次出席的首脑多数是美日欧及其同盟国及友好国，看起来对于民主阵营拉拢“全球南方”较为省力，但也可能导致G20流于形式化。