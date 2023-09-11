北京近日降下暴雨，多條路段出現水災，大量汽車被沖走的畫面在微博瘋傳。

（圖翻攝自微博）

中國大城市建設 全無下水道設計

〔財經頻道／綜合報導〕近幾月受颱風、暴雨影響，中國釀嚴重災情，多地嚴重淹水，洪水湍急、橋樑被衝毀，甚至無預警洩洪，使民眾無家可歸、損失慘重，顯示出中國的災害應變體系缺陷。

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城市綠地與土壤能起到蓄水作用，吸收降水，防止大雨積聚在柏油路面上引發淹水。國家在建設時，為防止積水、淹水等，也會建立一套地下排水系統來應對。但中國似乎忘了這點，《中國國家地理》曾寫道，中國沒有下水道，只有排水管，甚至只能稱「汙水管網」。

隨著中國不斷開發，電路、鐵路和商店街地下化，對中國來說，經濟等於效率，把錢投資在任何一個產業，都比拿來建造下水道好。

近幾月受颱風、暴雨影響，中國釀嚴重災情，多地嚴重淹水。（路透）

習近平2012年提海綿城市 完全破功

中國越蓋越「深」，但都市化擴張速度跟不上極端天氣事件的增加，地面直接吸收的降雨量變少，雨水聚積沒地方排出，最後釀成水災。2012年北京水災後，官方才意識到重要性，2013年領導人習近平提出「海綿城市」計畫。

「海綿城市」指城市可以像海綿一樣，下雨時能有效自行吸水、釋水、蓄水和淨水的排水管理，利用吸收的雨水，在城市中循環，最大的功能可防止都市大面積淹水、降低洪災傷害。

為此中國許多城市走上「海綿城市」之路，在習近平的呼籲下，到2030年中國80%的城市地區都須具備海綿城市的要素，並回收至少七成降雨。

但隨著全球變暖氣溫上升，更多水分蒸發到大氣中，專家預測，未來雨量只會更強更嚴重。全球越來越多地方正努力應對更多的極端降雨，習近平的海綿城市，引起外界懷疑。

紫禁城淹水。（翻攝新華社）

今年中國大城輪流淹 紫禁城也難逃

大城市洪水考驗中國城市建設的品質，2023年7月杜蘇芮颱風登陸中國，極端降雨侵襲華北地區，福建、浙江、安徽、江西、廣東等地傳出災情，北京打破140年來的最大降雨紀錄，河北省降下超過一年雨量，造成至少20人喪生，近百萬人被迫疏散，是中國近十多年來最嚴重的暴雨災害。

洪水退去需要一些時間，但杜蘇芮剛走，卡努、蘇拉、海葵緊接而來。無關颱風，今年5月光是大雨，就讓江西、福建、安徽、湖北等20省釀災，共258.5萬人受災，因災害亡、失蹤者共6人，倒塌和損壞的房屋約7300棟，造成的經濟損失達人民幣32.5億元。

據統計，7月受颱風、洪水等自然災害侵襲，共1601.8萬人次受災、 147人死亡或失蹤，災損人民幣411.8億元（約新台幣1770億元）。其中，緊急避險和轉移安置共76.8萬人，損壞房屋1.5萬餘間，颱風杜蘇芮造成的損失達147.4億元。

今年中國的大城市基本上都淹了一輪，7月上海因豪大雨來襲，高架橋淹水，民眾「開車如開船」，同月北京連日暴雨，造成11死27失蹤，就連官方宣稱紫禁城600年排水系統可以抵擋暴雨也無用。

中國北京遭逢60年來最強暴雨，近日傳出被譽為「新國門」的北京大興國際機場遭遇洪災，造成停機坪淹水，地鐵停運。（圖擷取自微博）

海綿機場也泡在水裡 鄭州推諉雨量是千年

此外，全中國首座「海綿機場」的北京大興機場，有湖泊、儲水箱和排水系統設計，用以吸收約1300個奧運游泳池的雨量，但在北京暴雨，部分跑道被水淹沒。

9月颱風海葵登陸福建，大水淹沒福建東南部多地，迫使29萬4100人撤離，淹沒9949.7公頃農地，2540幢房屋造成破壞。根據統計，僅福建一省的經濟損失，就來到50.54億元人民幣（約新台幣220.94億元），

拉到2018年，河南省宣告投注人民幣534億元（約新台幣2333億元），讓鄭州成為河南省「海綿城市」建設試點，但2021年7月，鄭州發生嚴重水災，造成380人死亡，損失約410億元人民幣（約新台幣1792億元）。

但鄭州官方在2021年5月才報告，從海綿城市建設以來已經「有效消除城內125處易澇點，消除率達到77%」。面對鄭州水災，官方也僅僅回應：「千年級暴雨，超過了鄭州海綿城市規劃的承受範。」

9月颱風海葵登陸福建，大水淹沒福建東南部多地，迫使29萬4100人撤離。（路透）

人民日報找到缺下水道癥結

宣稱成功率極高的海綿城市建設，逐漸出現一遇大雨就原形畢露的問題，外界認為，若都怪極端氣候，那到底建設還有什麼用？

寧波諾丁漢大學洪水管理專家陳加信認為，海綿城市可能只適合溫和或小規模的暴雨，但鑒於現在非常極端的天氣，仍然需要將它與下水道、管道和水箱等基礎設施結合起來。

中國官媒《人民日報》曾發布評論：「沒有一流的下水道，就沒有一流的城市。」

澳洲國立大學環境科學專家Hongzhang Xu認為，「海綿城市」想法不錯，因為它希望以某種綜合方式來處理城市水管理問題，包括污染控制、雨水管理和防洪，但雖然整體看似都顧到了，實際上卻忽略了極端天氣事件和災難。

若要提升「海綿城市」能力，可考慮復興早在清朝時期就建造的廢棄水道，以加強泄洪和引水，改進預警系統，以減少損害。

他指出，歸根究底，城市設計仍是一個因應時地制宜的問題，不會有能一刀切在所有城市完美套用的辦法。

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