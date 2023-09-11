華北多地現「雷暴哮喘」 傳含鈾煤礦復工引發核污染

【新唐人北京時間2023年09月12日訊】內蒙古周邊多省市相機流行怪病，中共宣稱是「雷暴哮喘」。但網絡熱傳內蒙含鈾煤開采導致核污染。有消息稱，此事可能涉及央企旗下的塔然高勒煤礦。

近日，內蒙古呼和浩特、包頭、鄂爾多斯等地突然爆發不明哮喘。隨後華北多地，包括北京、河北、天津、山西等地也開始流行類似怪病。中共官媒宣稱，是因爲沙漠地區沙蒿花粉濃度大，雷電擊碎花粉顆粒，導致出現大範圍的過敏。官媒稱之爲「雷暴哮喘」。

但網上傳出大量消息指，真正原因是內蒙含鈾煤礦不當開采，導致核污染隨著空氣、煤炭流向各地。

知情人：央企鈾煤礦復工致核污染擴散

對此，自由亞洲電臺9月11日引述當地一位知情人的消息稱，罪魁禍首是中共央企國家能源集團旗下的塔然高勒煤礦。該煤礦於半年前復工，造成的核污染正在隨著煤炭、煤灰和廢水向各地大面積擴散。煤炭中所含的鈾238，半衰期為44.7億年；鈾235，半衰期為7億年。

這名知情人說，塔然高勒煤礦位於鄂爾多斯盆地的鈾礦帶上。該礦建設工期已持續15年，但未能完成，一度停工多年，據知與核安全問題有關。中國鈾業曾派出近百人的勘察隊伍進駐，準備在煤炭開採前先行提取鈾，但最終不了了之。

煤礦所在的鄂爾多斯市杭錦旗地方官員的說法是，無論是地方政府還是煤炭企業，都已經拖不起了。

知情人透露，幾十年來，北方很多燃煤發電廠一直在燒這種含核輻射元素的鈾煤。位於鄂爾多斯東邊125公里的黑岱溝超大型露天煤礦，已實際運營33年。

據公開資料，塔然高勒煤礦是2008年7月核准開工建設的國家重點工程，投資超過37億元人民幣，礦井建設規模為1000萬噸/年，但工程一度停工多年。

今年2月23日，塔然高勒煤礦舉行建設復工儀式，國家能源集團旗下的神東煤炭集團和杭錦能源高層，以及多名杭錦旗地方官員出席。

國家能源集團官方報導稱，該煤礦的建設歷經「軟岩、水害、鈾礦資源勘查開發等困難的考驗」，終於復工，設計工期36個月，計劃2025年底首采工作面投產。

早在2018年11月，國家能源集團就推出了塔然高勒煤礦《首采工作面西移開採設計方案》，並發文批覆塔然高勒礦井恢復建設，宣布再投資12.7億元。神華杭錦能源公司開始編制《復工風險評估報告》和「煤鈾協調開採」相關論證，計劃於2019年2月正式復工，2020年10月正式投產。

塔然高勒煤礦直到今年2月才正式復工，説明2018年那次復工已不了了之。

網傳內蒙煤礦核污染消息

在此之前，就有多名自稱知情的人士，包括中共體制內人士，在網上爆料內蒙鈾煤礦不當開采導致核污染，但大多沒有提到具體是哪家煤礦。

最早的網絡消息稱，引發核污染的是中共軍企北汽奔馳旗下的一處鄂爾多斯含鈾煤礦。北汽奔馳將這個本來非露天開采的煤礦轉給當地一名煤老闆，導致煤礦8月20日左右開始露天開采，結果引發核泄漏，兩名運輸司機遭輻射死亡，核污染隨著煤炭、蒸汽和對流雨大面積擴散。

一名自稱參與處理內蒙核污染事件的體制內人士指出，發生這種核污染不是因爲某個人或某個企業，而是「整個體系的問題」。

中共罔顧民衆生命健康 大面積開采含鈾煤

內蒙傳出煤礦核污染消息後，許多網民深挖相關信息，發現中共大肆開采和使用含鈾煤由來已久。

《中國煤田地質》2002年發表的論文《中國煤中的鈾、釷和放射性核素》中說，中國含鈾較高的煤炭主要在雲南貴州是一個區域，新疆是另一個區域，問題最嚴重的當屬內蒙古鄂爾多斯盆地。內蒙古煤炭不但含鈾量高，並且年產超過十億噸，占全國煤炭產量四分之一強，因此問題最嚴重。

煤鈾伴生是鄂爾多斯盆地普遍的地質特徵。

中共黨媒新華社2013年1月曾報導，在鄂爾多斯盆地的大營地區發現國內最大規模的鈾礦床，因此中國控制鈾資源量躋身世界級大礦行列。

另一篇國內論文指出，新疆伊犁和烏魯木齊地區煤炭資源豐富，是當地工農業生產和居民生活的主要能源，但當地所有煤礦的煤炭都含有天然鈾。

中共黨媒曾引述專家的說法稱，在中國，只有鈾含量超過百萬分之五十的才屬於「煤鈾伴生」，中國「鈾煤」的鈾含量「基本在百萬分之十以下」，屬於「安全能源」。

早年網絡曾熱傳中國學者馬可安的文章《中國滅族滅國之災》。文中指出，新疆政府已頒布了地方法令，嚴格禁止開採含鈾量超過百萬分之五十的煤炭，百萬分之十到五十之間是限制開採，低於百萬分之十不加限制。但是這個限制太寬鬆了。而其它地區，特別是內蒙，根本沒有類似的法規。

文章指出，攜帶高放射性的煤挖出來，最終是在火電廠燃燒掉，或者在製造水泥和鋼鐵之中消耗掉，或者提供給城市供熱燒飲消耗。其中的鈾不會消失，而是全部以煙塵、煤灰和建築材料的形式散發到環境中，造成大範圍放射性污染。

文中說，來自煤炭的放射性鈾污染環境，最大的危害是導致大量肺癌的爆發。鈾238蛻變有個中間產物，就是放射性的氡222氣體，這種氣體被吸入肺部後會嚴重破壞肺細胞，引發細胞癌變。雲南高鈾煤的產地周邊，曾出現全國聞名的「肺癌村」。

一位鄂爾多斯的原煤礦工人告訴自由亞洲，他的父親52歲就死於各種幾乎同期發作的疾病。沒有人告訴他原因。

原中國紅十字會高管任瑞紅指出，涉及核輻射的資訊，被中共視為「國家機密」。

（記者周歸航綜合報導/責任編輯：徐耕文）

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