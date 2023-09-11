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（中央社記者劉千綾台北11日電）經濟部表示，台立超快雷射研發創新中心今天成立，引進全球市占率最高、最先進的立陶宛飛秒雷射源，並集結14家立陶宛廠商，促進台灣設備商在光電半導體、醫材及通訊等產業布局，商機估達新台幣30億元。

經濟部技術處今天透過新聞稿表示，超快雷射研發創新中心正式在工研院台南六甲院區啟用，台立雙方各出資150萬歐元，由工研院聯手立陶宛雷射協會、台灣機械工業同業公會和台灣區電機電子工業同業公會，強化飛秒雷射技術在生醫及光電半導體等新興產業的布局。

經濟部技術處處長邱求慧表示，經濟部多年來投入資源，已將工研院六甲院區打造成台灣重要的雷射研發基地，2021年與德國創浦共同成立先進雷射應用服務中心後，也在2022年透過立陶宛雷射協會，整合全球飛秒雷射技術的領導廠商，包括Light Conversion、Ekspla、Eksma Optics。

邱求慧指出，以立陶宛穩定性最好的高功率飛秒雷射源，與工研院雷射系統整合技術強強聯手，共同進行次世代飛秒雷射加工設備研發。

針對超快雷射源技術應用，技術處解釋，飛秒雷射的脈衝短、速度快，能量精度更高，因此在醫美應用上，飛秒雷射作用時間短，可降低雷射對皮膚產生的熱效應，減緩紅腫、發炎程度；工業方面，雷射可提升鑽孔技術的良率，在處理精密光學模具的表面結構上，可減少污染和能量損耗。

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技術處表示，雷射技術涉及不同波長、材料吸收率和加工參數，透過超快雷射研發創新中心，台灣設備廠商可以依照需求，和立陶宛業者針對產品製作、商業合作就近洽談，減少海外溝通的時間成本，促進廠商下單和採購的意願。

技術處強調，台廠除了可透過雷射研發創新中心取得雷射源的解決方案，也可從合作過程中提升本身的雷射技術，形成產業鏈，進而提高國內的產業自主率。（編輯：張若瑤）1120911