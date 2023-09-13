【新唐人大視野】中印曝對峙12小時 爲啥？

【新唐人北京時間2023年09月15日訊】大家好，歡迎收看新唐人大視野，我是秦悅～

今日焦點：中共封殺失靈！日本海鮮成了「特供」；日本校餐，校長先嘗毒？核污染檢測超百次！日本VS中國，哪國學生吃得更安全？印媒曝G20 中印對峙12小時內幕，印方追真相。

印媒曝G20 中印對峙內幕 印方追真相

中共領導人習近平沒有參加印度的G20峰會，代打出席的總理李強也非常的低調，但是中共代表團在G20峰會期間，還是惹出了事端，他們在當地的奇怪行為引起了一場鬧劇，導致中印雙方發生了長達12小時的對峙。這是怎麽回事呢？

根據《印度時報》、「新德里電視台」等多家印度媒體報導，本月7號，中共代表團入住印度首都新德里的泰姬宮飯店6樓時，攜帶了20個「奇特尺寸」的包包，馬上引起了印度維安人員的注意。

這些包包 長、寬各約100公分，厚度約為25.4公分，印方人員認為，包包裡裝有「可疑裝備」，但印方仍按照「外交禮節」，允許這些行李進入飯店房間。

接著，一名飯店員工報告，在中共代表團入住的一個房間裡，發現了兩個袋子，裡面裝有「可疑設備」。

於是，印方要求中共官員打開包包，或者接受安檢儀器掃描，不過遭到中共代表團拒絕，稱這是「外交郵袋」（diplomatic baggage）。

外交郵袋是各國政府在外國時，用來傳遞文件的郵袋，具有機密性質，因此受到《維也納外交關係公約》等法律的保護，連海關人員都不能檢閱。

但是印度方面也絕不退讓，要知道巴西總統魯拉也住在這家飯店，美國總統拜登等多國領袖下榻的飯店也都在這附近，萬一在安全上出了什麽閃失，誰能負得起這個責任呢？

於是印度派出3名維安人員，駐守在放置這些包包的飯店房間外，並且每小時換班監視，雙方就這樣僵持了12個小時以上。

後來中共代表團終於讓步，提出將這20個包包送到中共駐印度大使館，但是印度不能對包包進行安檢，印度也同意了。隨後中方派車把包包送到中共大使館，印方也派出人員跟隨，確保這些東西送到目的地。

消息人士說，拒絕印方要求的中共代表團一行共有6人，由一名女子帶頭，其中4人是中共駐印度大使館的工作人員。

這起事件引起印度媒體的關注，紛紛以「可疑的中國包」爲題，大篇幅報導。消息人士透露，印方仍在努力確認，包包內的設備到底是什麽，印度情報人員正在調查，這是否是某種「無線」類型的監視或干擾訊號的裝置。據了解，一家中國電子巨頭正在提供這些用於監視的 信號情報（SIG-INT）收集設備。

另外，中共官員的行為也十分可疑。據《印度時報》報導，他們拒絕使用泰姬宮酒店的互聯網，而是要求酒店提供單獨的私人互聯網連接，不過被飯店拒絕了。

這些官員的鬼鬼祟祟，再度引發外界質疑，中共是否又在搞什麽不可見人的勾當？

而中共一直以間諜活動臭名遠揚，採取各種策略來收集其它國家的情報。目前，多國政府已經撤掉了大批的中國產監視設備。

中共禁止日本的水產品進口後，日本對外積極開拓歐美和東南亞市場，對內擴展超市、賣場等流通管道。13號，青森縣政府宣布了一項新措施：政府將滯銷的扇貝全部買下，給各級學校的學生加餐。

青森縣盛產扇貝，2022年該縣的扇貝出口總額約44.4億日元，對中國出口額占了66%。

據共同社報導，青森縣知事宮下宗一郎說，將動用日本政府的 「應對形象受損」基金，來支援當地的漁民，買下的扇貝等水產品，預計可向8萬名中小學生供餐。

在這之前，日本民間企業和軍方自衛隊都力挺日本水產品，海上自衛隊已計劃，在食物中加入日本水產品，執政黨的自民黨中也有人提議，把這些海鮮提供給學校的學生加餐。

而大陸媒體大肆宣傳這則消息，台灣也有親共人士稱，賣不出去的海鮮，日本政府就塞給自衛隊的軍人和學校的孩子吃了，孩子成了犧牲品。消息引發中國網友熱議，很多人以爲，日本官員跟中共官員一樣，他們要求官員先吃，放過平民百姓的孩子。

事實真是這樣嗎？我們看一看日本舉國上下對學校營養餐的重視，就知道這種説法是完全站不住腳的。

日本的「學校給食」可以説是舉世聞名，這也是日本教育的一個亮點，從1889年開始，日本就有學校幫貧窮的學生免費提供午餐了，二戰後，日本的營養餐制度普及到了全國，還寫進入了法律。學校餐非常豐富，每天換菜單，除了主食以外，肉或魚、青菜、湯這都是標配，每天一瓶牛奶更是不可或缺的。

根據日本文部科學省2018年的調查，日本公立中小學的家長們，每個月負擔的午餐費，小學是4,343日元、初中是4,941日元，也就是説，這樣的一頓定食套餐，家長們只需負擔不到2美元的食材費，其他成本都是由政府來負擔的，家庭困難的孩子，還可以免費。

營養餐雖然便宜，但在健康和安全方面可是一點都不含糊。

日本的所有公立學校規定，每天的午餐必須校長先試吃，叫做「監食」，監督食物，校長要為全校師生的校園餐負責，是否安全、食物有沒有過期變質，校長自己吃過、確認沒問題了，才允許食堂開飯。

看到這裡，有中國的朋友可能會想了，怎麽讓領導試吃呢？在中國，有危險時，可都是讓領導先走啊。沒錯，這就是日本責任者和中共官員的差別。

不僅如此，日本的每所學校都專門配有營養師，編制是學校的職員，所有的菜單都是由營養師來制定的，既要美味可口，又要營養均衡健康。

為了保證食品安全，非盈利機構「學校給食所」有一套嚴密的食品檢測體系，其中，「食品檢查室」專門負責定期檢測食材中的細菌和其他有害物質含量，並有嚴格標準。

以福島核洩漏事件為例，「食品檢查室」針對有可能受到核污染的大米、小麥等農產品進行了嚴密檢測，並把檢測到的數據全部在「學校給食所」的網站上公示。目前，這樣的檢測至少已進行了100多次。

另外，校園餐用的多是當地的有機綠色食材，有條件的學校，還會承包一片土地種植蔬果、自給自足。除了營養均衡的三菜一湯基本款以外，還講究吃在地新鮮食材、依循四季吃當季的健康食品等，爲孩子的健康成長可謂費盡了心思。

甚至還有專門特供給學生的，比如，有的米商把最好的一等米提供給學校，「學校給食所」有時候也會向日清、S&B等大型食品業者要求，研發生產出不含食品添加物、專門供應學童食用的安全食品。

相比之下，中國的所謂人民公僕們，自己吃的是特供，卻讓百姓吃有毒食品、喝地溝油，中共官員的一頓豪華宴，老百姓好幾年的薪水都付不起。

前一陣子，媒體曝光，中國學生在校方提供的營養午餐中，發現了老鼠頭，檢驗人員卻堅稱「只是鴨脖子」，而早前大陸媒體披露的貧困地區孩子們的午餐，更是讓人看了傷心落淚。

回到我們剛剛講的，日本水產品給學生吃的話題，試想一下，對學生餐這麽嚴謹負責的態度，一道道地把關，能給孩子吃有毒食品嗎？反過來想想，如果敢給學生吃，敢給日本人自己的孩子吃，那日本水產品的安全性也就可想而知了吧。

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《新唐人大視野》製作組

（責任編輯：李紅）

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