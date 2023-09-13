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（中央社古柏迪諾12日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）今天表示，將推出3個型號「碳中和」版智慧手錶Apple Watch，包裝盒上將貼有新的綠標章。生產那些錶的工廠將使用可再生能源，並會減少航空運輸。

蘋果目標是在2030年前實現碳中和，涵蓋的包括供應鏈。這樣的新智慧手錶降低碳排，最主要是源自用乾淨的電力來製造。

蘋果今天表示，300家供應商已承諾在製造過程中使用乾淨能源，而生產Apple Watch期間需使用的能源，正是主要的碳排來源。

另一個碳排來源是Apple快速的交通網絡，即高度仰賴飛機運輸。蘋果是利用空運將消費性電子產品從中國的工廠運往世界各地的先驅，有助減少庫存壓力並增加利潤。

蘋果高層在位於加州古柏迪諾（Cupertino）的總部受訪時表示，這3款手錶從工廠送到區域配送中心等目的地，將有一半的比重透過船、火車或其他非空運的方式進行。這些方式需要燃燒的燃料更少，產生會導致地球變暖的碳排也更少。

蘋果管理階層在今天新品發表會中表示，船運的碳排量僅空運的1/20。

蘋果曾表示，1隻Series 8智慧手錶從取得原料到最後交付到客戶手上的過程中，產生了33公斤的碳排。

有運動風錶帶的鋁製Series 9智慧手錶，在蘋果做出改變後碳排只剩8.1公斤，同系列不銹鋼版的錶，碳排也略降到29公斤。

有綠標章的智慧手錶，價格與一般標準版的相同。蘋果高層並未直接說明，這些錶的利潤是否會低於標準版。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120913