【新聞大破解】共軍出事了？台應防王滬寧圈套

【新唐人北京時間2023年09月16日訊】歡迎收看9月15日週五的《新聞大破解》。本集破解新聞來賓：台灣大學政治系名譽教授 明居正，政治大學國際關係研究中心資深研究員 宋國誠，主持人張東旭。

今日焦點：美國下定決心！建立新同盟，台灣是夥伴！李尚福人間蒸發，中共軍隊出事了？台灣小心別中王滬寧圈套，否則萬劫不復！為何中俄朝三方同盟可能性非常低？

美國國務卿布林肯13日演說，宣告後冷戰時代結束、後冷戰秩序被顛覆，是宣告全新冷戰嗎？金正恩會見普丁（普京），中共黨官媒消音，中俄朝三方真實關係如何？

中共禁用iPhone，與中共關係密切的華為則推出5G新手機，大陸網路熱炒「技術突破」，晶片戰將升級嗎？美國國會與華爾街舉行金融台海兵推；歐盟將對中國汽車反補貼調查，是否也將貿易戰反擊中共？

中共對台灣推出所謂「福建對台示範區」瞄準金門、馬祖有何盤算？中共國防部長傳出可能被解職調查，如何解讀？

政軍動盪！中共防長取消外訪缺席會晤 美認李尚福遭免職

整完外交部長秦剛、習近平又接連整軍隊高官嗎？較新一起，目前新聞界流傳一則未經證實的消息：今年新上任的中共國防部長李尚福，因涉嫌貪腐及嚴重違紀被查。路透社14日引述三名官員消息，指李尚福上週突然缺席與越南國防部領導人的會晤；中共告訴越方是「健康原因」。

美國駐日大使推文，指出李尚福又缺席原定跟新加坡海軍司令的會面。《金融時報》15日報導，美國政府官員得出的結論是，李尚福已經被免職。

過去十年對黨政軍大員的清洗，其罪名都包括貪腐和嚴重違紀。如果消息屬實，這將是新政府班子內副國級外交部部長秦剛人間蒸發後，又一副國級重要高官出事。

►明居正觀察李尚福案、中共高層頻頻出事、共軍出了什麼問題。

中共軟併吞離島挾台胞韭菜？舖墊特別軍事行動？

中共政協主席王滬寧，9月12日按慣例接任中共所謂「統一促進會」會長，發言要求統促會要堅持「敢於鬥爭、善於鬥爭」，也要致力於促進兩岸交流交往。同一天晚上，推出所謂「福建對台示範區」政策，延續6月提出所謂「兩岸融合發展示範區」，21項措施包括鼓勵台灣民眾在福建省購房置業，還針對中華民國前線離島金門、馬祖，推出對應的廈門、福州，兩個所謂「同城生活圈」，同時也鎖定了澎湖，台海三大離島。這會是針對台灣2024大選干預的新思路？所謂融合，是武力併吞的第一步嗎？

14日，美國在台協會（AIT）發文，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）帶領同事當週在金門訪問、了解在地。

中共2021年就提出建設所謂「「兩岸融合發展示範區」。今年1月《日經》報導，由於香港情況，習讓王滬寧打造一個「一國兩制」的替代方案，對付台灣。

►宋國誠解讀，這來自王滬寧所謂「兩岸融合發展示範區」策略，是中共所謂的「新時代黨解決台灣問題總體方略」的工作內容；深具陰謀性和危險性，中共試圖在武力統一之前，對台灣採取懷柔、招安跟誘降的三位一體戰略，以融合的話語政治術語陷阱，來包裝「併吞台灣」，親情的綁架、情感的要挾、不斷創造「現實」、蠶食慢嚥；台灣人如果一旦中計，台灣恐將萬劫不復。

宋國誠對「福建對台示範區」提出五點質疑，兩岸制度水火如何能融合？在金馬示範中共的一黨專政、網路監管？為何不是對等在中國例如五大城市做「台灣民主示範區」呢？中國的自然生態生存環境遭嚴重污染破壞、房產嚴重下跌、大量爛尾樓，台灣人為什麼要過去？

美眾院金融台海兵推 促斷資本入中 歐盟貿易戰反擊中共

美國眾議院中共問題委員會11日到紐約與華爾街金融界、商界高層舉行台灣海峽兵棋推演（制裁、航運路線、環球銀行金融電信協會SWIFT系統、供應鍊和經濟戰的其它領域），模擬美中因台海衝突帶來的經濟及金融衝擊。

結果顯示，現在就行動，將供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的資本，將有助未來解除危機。委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）批評華爾街忽視中共的威脅，兩黨議員也敦促華爾街高管，接受白宮的對中投資新限制。

13日，歐盟宣布，將對從中國進口的電動車，展開反補貼調查，以決定是否祭出懲罰性關稅；歐洲政壇普遍支持這項決定。

►宋國誠解讀，蓋拉格就兵推結論的四大重點，總體意涵是，美國現在若不立刻懸崖勒馬、與中共完全斷鉤，美國可能在未來面臨不可挽回的危機。歐盟的反補貼調查，可能是個先行信號：歐盟可能會準備跟進美國，打一場貿易戰反擊中共的不公平競爭。

普金會 中共不悅消音！日韓同天任新防長 美售韓F-35

金正恩13日在俄羅斯與普丁密談2小時，表態「永遠支持俄羅斯」；同一天消息，中共外長王毅將訪問俄羅斯會面外長，將涉及兩國「最高級別」接觸與「烏克蘭危機」。隔天14日，普丁接受邀請，將在未來訪問北韓。南韓《朝鮮日報》14日報導，中共對朝俄關係密切感到不舒服與警惕、擔心對中共不利，黨官媒幾乎不報導金正恩訪問俄國消息。

普金會同一天，日、韓發布新防長人選，美國務院宣布批准再售25架F-35戰機給南韓；接著，布林肯發表演說宣告後冷戰時代結束。

►明居正觀察，中共是否樂見北韓與俄羅斯走這麼近？或者中共在背後牽線？會形成中俄朝三方聯盟嗎？明居正認為，普金會面後，中俄朝三方合作程度一定加強，但三方同盟的可能性非常低，最後是否同盟要看中共的態度，中共在萬不得已時候才會走上三方同盟；俄羅斯希望促進三方同盟做為救生圈與浮木；北韓希望拉近關係但不要同盟，但同盟與否要看中共是否同意北韓去同盟；中共考量因素複雜，中共看的是在俄烏戰爭中跟西方的關係、中共希望俄烏戰爭延續以削弱拖垮美歐俄，或中共從中謀取利益，中共想進犯奪取台灣，這些事情上怎麼去平衡。因此，中共不希望三方同盟，除非萬不得已。

9月13日，美國國務卿布林肯發表演說《新時代美國外交政策的力量與目的》，闡述當今國際秩序面臨的威脅與挑戰，宣告「後冷戰時代」已結束，後冷戰秩序已經被顛覆，世界進入與威權激烈競爭初期的「歷史轉折點」。布林肯定調中共（PRC）構成最重大的長期挑戰；點名中共俄羅斯「無上限夥伴關係」對世界的威脅，強調美國將強化現有聯盟、串連不同盟友、並打造新聯盟，以因應時代挑戰。

►明居正定位，從蓬佩奧2020年的「新鐵幕演說」，布林肯這篇演說形同「新冷戰宣言」，認為構成後冷戰時代一些條件都被破壞了。明居正解讀，布林肯演說顯示：美國下定決心，但不表示要打熱戰（原因包括防範核子戰爭），而是宣示要打冷戰、激烈競爭，要跟威權與極權國家進行非常激烈的競爭。避免熱戰的一個辦法就是打冷戰，冷戰的目的就是，最終我不用打熱戰的方式，我要消滅你，我只要顛覆你或推翻你，這是布林肯這句話的真正的用意；美國現在已下定決心但講話委婉，因為曉得美國跟中國之間相互依賴程度非常高，現在還不行扯破臉。

►宋國誠解讀，美眾院中共問題委員會主席蓋拉格在金融台海兵推後談話，提出的是，要立即全面徹底地和中共進行斷鉤；歐盟同一時間推動了對中共，電動車的反補貼的調查；加上布林肯13日新冷戰宣言演說，多個情況結合來看，全球現在已經進入一種，全景式的新冷戰的格局的來臨。

中共禁iPhone 華為謀突圍違美禁令？晶片戰升級？

《華爾街日報》9月上旬披露，中共下令禁止中央政府部會官員使用iPhone，而且可能擴及中共國有企業人員；中共外交部否認禁令。美國白宮國安會13日表示，鑑於中共過去的所作所為，這是對美國企業挑釁與不當的報復行為。

8月底，華為推出新手機Mate 60 Pro。外界懷疑，在美國晶片禁令下，中共有突破了嗎？或者規避鑽禁令漏洞？8月就傳出消息，中共用300億美元支持華為打造祕密芯片製造網，規避美國制裁。有分析認為，中共推動華為、壓制iPhone，也可能為了強化對國內的監控。

►宋國誠觀察，華為案將升高晶片戰，可能形成長期博弈的晶片肉搏戰，美國不能輕忽、必須維持領先，以遏止中共用科技來反人道濫用、試圖顛覆世界秩序的重大陰謀。

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新唐人亞太電視《新聞大破解》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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