科學家：地球安全健康系統超限 情況緊急

【新唐人北京時間2023年09月15日訊】由於人類對自然的污染和破壞，地球的生命支持系統已不堪重負，科學家警告說，首次完整的「科學健康檢查」顯示地球的大多數系統已超出了支持人類生存的界限。

9月13日發表在《科學進展》（Science Advances）雜誌上的最新研究顯示，調節地球穩定性的九個「行星邊界」中有六個已被跨越，還有兩個處於邊緣。

「行星邊界」概念於2009年被提出，並於2015年和2023年進行了更新，即人類對地球影響的「護欄」。當地球系統保持在邊界內時，科學家相信人類將能夠世代發展和繁榮。然而，當界限被打破時，人類就危險了。

科學家的評估發現氣候變化、生物圈完整性、土地利用、淡水管理、生物地球化學流（地球的氮和磷酸鹽水平）和新元素（以前稱為化學污染）已經超出了界限，空氣污染和海洋酸化的邊界接近被打破。

生物圈完整性的界限（包括生態系統的健康運作）早在19世紀末就被打破，因為對自然的破壞導致野生動物大量減少。淡水的界限在20世紀初已被跨越。氣候變化的安全界限在20世紀80年代末已被超越。

生物地球化學流對生命至關重要，但過度使用化肥意味著許多水域受到這些營養物質的嚴重污染，這可能導致藻類大量繁殖和局部海洋死亡。根據聯合國糧食及農業組織的數據，每年向田間添加的氮含量是安全水平的3倍。

只有臭氧消耗完全在邊界之內，也是唯一一個似乎朝著正確方向發展的行星邊界。1985年，科學家在南極洲上空發現了臭氧空洞，但現在臭氧一直在緩慢而穩定地恢復。

科學家們表示，行星邊界並不是不可逆轉的臨界點，但超過臨界點就會發生突然而嚴重的惡化。

現任德國波茨坦氣候影響研究所聯合主任、曾領導制定邊界概念團隊的羅克斯特羅姆（Johan Rockström）表示，更令人擔憂的是，地球恢復能力下降的跡象不斷出現。

領導最新研究的哥本哈根大學的教授凱瑟琳·理查森（Katherine Richardson）表示：「我們確信人類可以在一萬年來一直存在的條件下繁衍生息——但我們不知道我們是否可以在重大的、劇烈的變化下繁榮發展，而且人類對整個地球系統的影響正不斷增強。」

理查森將地球比作是一個患有高血壓的病人，「這並不表明一定會誘發心臟病，但它確實大大增加了風險」。

理查森表示，現在地球面臨的眾多危機表明，人類對地球的整體影響如此之大，為了讓社會繼續繁榮，「我們必須管理好我們與整個地球的關係」。

她希望這項新研究能夠為許多人敲響警鐘，並讓國際社會更加關注限制人類對地球影響的必要性。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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