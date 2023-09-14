315英里的挑戰！英國男子游完哈德遜河

【新唐人北京時間2023年09月15日訊】英國極限耐力運動員劉易斯·皮尤，歷時一個月，成為首個在沒有協助並且不穿潛水服的情況下，挑戰哈德遜河全程的勇士，他希望以此喚起人們對河流保護的重視。

哈德遜河蜿蜒穿過森林，衝過阿迪朗達克山脈的巨石，最後匯入紐約港緩緩流淌，全程綿延315英里，約507公里。

9月13日，53歲的極限耐力運動員劉易斯·皮尤（ Lewis Pugh）在經歷了一個月的努力後，終於游完了哈德遜河的最後1英里。當穿著泳褲、戴著護目鏡和泳帽的皮尤從曼哈頓砲台公園上岸時，圍觀的人群爆發出一片掌聲和歡呼聲。

極限耐力運動員劉易斯·皮尤：「等待是值得的。 你問我今天感覺怎麼樣？ 筋疲力盡。 你知道，315英里游起來可是很漫長的。」

數週以來，皮尤一直在忍受疲勞和肩膀酸痛的困擾。 但他相信，為了強調治理哈德遜河和清潔河流的重要性，克服任何困難都是值得的。

極限耐力運動員Lewis Pugh：「是一個令人難以置信的故事。一個關於一條污染嚴重的河流（哈德遜河），得以變清潔的故事。我現在的任務是將這一信息傳遞到世界各地，讓其它地方的人們知道，你的河流是可以被拯救的。」

皮尤的壯舉吸引了眾多粉絲的支持，來自新澤西的一對小姐妹還陪伴他在在波基普西市附近游了一程。

新澤西居民Mika Jones：「他通過游泳來保護海洋真的很酷。」

新澤西居民Kaya Jones：「我們需要做得更好，保持河流清潔，可以快樂地游泳。」

二十多年來，皮尤一直在北極、喜馬拉雅山等極端環境中游泳。2006年，他成為世界首位在5大洋完成長距離游泳的人；2018年，他成功游完英吉利海峽全長530公里，也是全球第一人。

皮尤在2013年被聯合國任命為世界首位海洋守護者。下週，這位環境大使將向聯合國傳達他的信息，呼籲人們重視河流與海洋的清潔健康。

新唐人電視台記者周琪綜合報導

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