選址灣區繁衍後代 扁頭哈那鯊生態受關注

【新唐人北京時間2023年09月15日訊】在北加州舊金山灣區的夏季，研究人員起早貪黑的出海尋找扁頭哈那鯊。世界那麼大，這種鯊魚居然也選址舊金山灣作為其中一個繁殖地。一起來看。

今年夏天，加州大學戴維斯分校博士生梅根・霍爾斯特（Meghan Holst），與研究人員，在起霧的早晨穿過潮汐，來到舊金山灣區的垂釣點，以鮭魚當魚餌，等待扁頭哈那鯊（broadnose sevengill shark）上鉤。

加州大學戴維斯分校博士生 Meghan Holst：「據我們所知，這（扁頭哈那鯊）是唯一一個把所有鯊魚幼崽，都放在一個地方的種群。現在看來，這樣也不錯，只是它們把所有雞蛋都放在一個籃子裡。因此，如果舊金山灣發生什麽意外，我們可能會失去整批扁頭哈那鯊寶寶。」

通過鯊魚的血液樣本，研究人員能了解海水的污染情況；肌肉樣本能檢視鯊魚在食物鏈中的角色，通過魚鰭能進行基因分析；體型長度則能估算年齡。

根據最新研究，加州今年冬季豐沛的降雨量，帶來大量淡水流入海灣，並沒有影響扁頭哈那鯊的生態系統和數量。

Meghan Holst：「我想知道，如果舊金山灣的水對它們來說太新鮮，它們可能會被沖出去，那麽它們將何去何從？因此，它們今天能來到這真是太棒了。我真的很高興能在這裡看到它們，並得到一些很好的樣本。」

Meghan Holst：「鯊魚是一個健康、可持續生態系統的重要標誌，它們使我們的生態系統保持平衡。但是，很難說鯊魚的實際存在是否意味著舊金山灣的情況良好。這需要對我們今天採集的血液和肌肉活檢進行更多的分析，看看它們的毒性污染水平如何，以及它們在這裡可能面臨的其它威脅。」

扁頭哈那鯊有七對鰓裂，而其它大多數鯊魚只有五對。扁頭哈那鯊遍布全球各地，包括新西蘭、南非和阿根廷。灣區作為保育棲息地，食物資源豐富，是已知的全年繁殖地之一。

新唐人電視台加州記者站綜合報導

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/15/a103785710.html