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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，台灣證交所5年來首次與納斯達克交易所及紐約證交所會談，聚焦ESG發展措施、碳權交易所、上市監理等議題，為台美交易所建立堅實基礎。

證交所發布新聞稿指出，為強化國際交流合作，提升台灣資本市場全球能見度，證期局長張振山、台灣證券交易所董事長林修銘近日拜訪紐約交易所，駐紐約辦事處代表李光章也一同拜訪納斯達克交易所，雙方團隊就ESG（環境保護、社會責任、公司治理）發展措施、碳權交易所、上市監理等議題進行交流。

台灣證交所此次美國行，由紐約證交所、那斯達克交易所兩大交易所高層代表接見，並獲納斯達克交易所邀請觀賞開盤敲鐘儀式，為台灣證交所與美東重量級交易所間的網絡關係立下堅實基礎。

林修銘表示，台灣證交所與納斯達克交易所此次業務交流涵蓋碳權交易所、新興科技運用等議題；與紐約證交所交流內容則涵蓋ESG發展措施、上市籌資等議題。

ESG發展措施方面，台灣證券交易所表示，一直致力於推動可持續發展和環境保護，並積極引領台灣市場在ESG領域的發展。

有鑑於推廣ESG投資和融資對證券市場的永續發展至關重要，證交所指出，台美交易所雙方分享ESG資訊揭露規劃、資料平台及相關措施，探討如何協助企業遵循ESG標準、提高投資者對ESG相關議題的關注度，並推廣ESG金融商品。

至於碳權交易所部分，證交所說明，與美方分享8月甫成立台灣碳權交易所，就碳排放減少、綠色能源發展、氣候變遷、碳權相關投資產品等議題進行深入討論，並交流如何建立一個效率、符合使用者需求的碳交易平台，以支持碳市場發展和綠色投資，未來在碳交易方面也將深化合作。

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關於上市籌資與上市監理，證交所解釋，今年以來全球初次上市（IPO）活動低迷，為爭取更多優質公司前來申請掛牌，與美交易所就上市條件在活絡市場與監理之間取得平衡點，及發掘海外地區的案源等作法進行經驗交流。

此外，由於T+1（成交日加一天）結算交割制度已成為近期國際矚目焦點，因應美國明年5月即將實施T+1結算週期，台灣證交所強調，此行在美國兩大交易所後，也將接著拜會美國市場基礎設施領導者美國證券集中保管結算公司（DTCC），請益美國改制為T+1的相關經驗。（編輯：張若瑤、潘羿菁）1120914