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（中央社記者林巧璉高雄18日電）國際環境流行病學學會(ISEE)全球年度會議，即日起在高雄展覽館舉行，全球60多個國家、1200位學者專家齊聚共討環境與健康議題。行政院長陳建仁與高雄市長陳其邁今天出席盛會。

陳建仁致詞時表示，來自65個國家的專家針對環境污染對健康的影響，分享知識及見解，並提供新的概念與方法，有助政府對於環境健康領域的重視與了解。

此年度會議睽違26年後由台灣主辦，上一次的大會籌備主席正是陳建仁，當時他是陳教授。他說，此盛會再度到高雄、他的故鄉舉行備感榮幸，更以「有你真好」感謝與會專家、學者對流行病學的付出。

陳建仁表示，「熱帶醫學之父」萬巴德（Patrick Manson）爵士曾在高雄行醫及從事研究，發現人類身上的瘧疾是透過蚊子進行傳播；萬巴德退休後曾發表演說表示高雄是「熱帶醫學的搖籃」，顯示本屆年會在高雄舉辦的意義與重要性。

陳其邁致詞時表達歡迎且非常榮幸之意，他說，國際環境流行病學學會是研究環境健康最重要的國際組織，本屆由國家衛生研究院、高雄醫學大學與高雄市政府共同舉辦。相信會議共識與結論，能作為公共衛生決策與健康促進策略的參考，以此促進人類健康。

陳建仁也是大會首位主講者，以「流行病學及公共衛生政策決策」（Epidemiology and Public Health Policy Decision）為題專題演講，全程45分鐘演講以英文闡述流行病學在公共衛生決策上重要性。分享政府部門如何透過完善公共衛生政策，防治烏腳病、肝癌、胃癌、SARS、COVID-19等流行疾病。

1987年成立的國際環境流行病學學會（International Society for Environmental Epidemiology，ISEE），會員來自全球60多國、約1500人。

ISEE全球年會為現今國際上以環境健康學為主題最具規模的學術會議，每年提供學術、產業、政府、國際組織相關人員交流機會，主要研究當地及全球環境與健康的非政府組職。致力促進環境健康、暴露評估、職業健康、婦女和兒童環境健康等領域知識推廣，並積極參與國際性官方組織活動，具有舉足輕重地位。

高市府新聞稿表示，第35屆全球年會即日起至21日在高雄展覽館舉行，研討會討論內容涵蓋環境流行病學、精準健康、環境健康、公共政策、健康一體星球健康、氣候變遷，及環境中存在污染源、有害物質等各項議題，各領域領袖、專家學者共享知識、擬定方案。（編輯：孫承武）1120918