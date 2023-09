睽違26年再次來臺舉辦的國際環境流行病學學會(ISEE)全球年度會議,即日起在高雄展覽館舉行,全球約60個國家、1200位學者專家齊聚一堂,共同探討環境與健康議題,行政院長陳建仁與高雄市長陳其邁今(18)日出席這場國際盛會,陳其邁期盼會議中的共識與結論,能夠作為公共衛生決策與健康促進策略的參考,促進人類健康。

陳其邁表示,國際環境流行病學學會(International Society for Environmental Epidemiology, ISEE)是研究環境健康最重要的國際組織,本屆由國家衛生研究院、高雄醫學大學與高雄市政府共同舉辦,主要探討動物、人類、環境健康間,相互依存、錯綜複雜的關係,研究暴露評估、職業健康、氣候變化等專題領域,睽違26年後由臺灣主辦,上一次的大會籌備主席正是當時的陳教授、現在的行政院長陳建仁,能在高雄舉行,他備感榮幸、也將提供必要協助。

陳其邁提及,這次會議主題是健康一體健康星球「Connecting the East and the West,One Health in One Planet(星球衛生)」,於同個星球彼此倡議與加強環境健康的國際合作,促進人類健康,他認為探討的領域議題,涉及公共衛生環境健康,影響生活環境、全球發展至為重要,期盼能藉由會議的共識與結論,作為公共衛生決策與健康促進策略的參考。

國際環境流行病學學會於1987年成立,會員來自全球60多國約1500名,ISEE全球年會為現今國際上,以環境健康學為主題最具規模的學術會議,每年提供學術、產業、政府、國際組織相關人員的交流機會,主要研究當地及全球環境與健康的非政府組職,致力於促進環境健康、暴露評估、職業健康、婦女和兒童環境健康等領域的知識推廣,並積極參與國際性官方組織活動,具有舉足輕重的地位。

ISEE第35屆全球年會即日起至9月21日舉行,研討會討論內容涵蓋環境流行病學、精準健康、環境健康、公共政策、健康一體星球健康、氣候變遷,及環境中存在的污染源、有害物質等各項議題,各領域領袖、專家學者共享知識、擬定方案,陳建仁院長也擔任本屆大會首位主講者,闡述流行病學在公共衛生決策上的重要性。