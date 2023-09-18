日本麝香葡萄也跟台灣芒果釋迦一樣！遭中國拒買而價格崩盤，反日熱燒不完，轉移內部政治經濟混亂焦點。

吃葡萄不需吐葡萄籽！這是日本山梨等從6月開始上市，9月出貨最多，最受歡迎的麝香葡萄大崩盤。除了天氣夠熱，成長旺盛外，主要的原因是出口到中國拒買日本食品，除了海鮮禁止進口外，其他高級水果如麝香葡萄等也跟著遭殃，對中出口大減，也因此在日本國內麝香葡萄行情大崩盤，甚至還有一串只賣398日圓的！

現在海鮮如海膽（雲丹）、扇貝等高級食材因為福島核一排放含輻射性的處理廢水問題而遭中國禁運無法出口，這些高級海鮮價格大降很容易買到，而且許多日本國內餐廳都推出季節限定的扇貝、海膽等的餐點，讓日本人或來日本旅遊的觀光客有口福！

東京高級超市麝香葡萄一串1000日圓以下。 圖：劉黎兒攝

按理如果只是跟福島核一污染水有關的話，跟水果或許多日貨都沒關係。不過，日本外交官出身的評論家也是現任内閣官房参與的宮家邦彥，9月8日在媒體受訪分析：中國因為本身的內憂外患，因此才會藉著福島核一處理廢水問題來炒作反日情緒，也就是拿日本當中國民眾洩氣對象，也才會除了魚貝類之外，反日熱延燒到日常生活抵制日貨，甚至連最親中的公明黨要訪中也都因為氣氛不對而被取消，原本一心想來日本旅遊的中國人也不敢來日本，因為在日本吃喝玩樂無法po出來，就喪失旅遊意義，也因此日本各地原本磨刀霍霍等陸客爆買的夢又落空了！

中國原本就有藉反日來「安內攘外」的傳統作法，鼓吹民族主義來轉移政治矛盾以及國內經濟大崩盤的注意力，才會每隔幾年就有一次一次的反日潮，也就是中國需要仇日情緒，現在又有大量網紅為了賺錢而不斷羶腥，反日熱翻滾速度是以前千萬倍，導致反日無所不在，而且非常徹底滲透。今年8月15日在蘇州有名女子cosplay穿和服遭逮捕，影片在中國社群媒體一下就有2億次瀏覽，而該女子事後抱怨警方沒收她的服裝以及要求她寫500字以上的悔過書，但反而引來更多的批判，蘇州人還批判蘇州因她蒙羞，顯見反日情緒高張效果極佳！

今年物價皆上漲，唯獨麝香葡萄暴跌。 圖：攝自朝日電視

在中國廣州創業而且都是販賣中國生產生活用品為主的中國雜貨品牌暨連鎖雜貨店「名創優品」，刻意將自身包裝為日本品牌，強調80%來自日韓等，店內也全是錯誤日文標示，偽裝成源自日本模樣，還成裝成總公司是在東京澀谷區神社前（「神宮前」之誤，遭嘲笑後改為總公司在銀座），但事實上該業者雖然曾試圖在日本開店，但都是小規模雜貨店，無人問津相繼關門了；雖然「名創優品」去年安倍去世時的反日熱時，也曾為自己偽裝日本品牌而道歉，但未獲信賴，這次反日熱潮中，也不斷遭到批判！

日本麝香葡萄平均糖度高達18以上（哈密瓜也不過15），讓人喜愛。 圖：攝自朝日電視

連假日貨都難逃一劫，真日貨當然更遭到拒買；尤其中國官方不斷對內宣傳日本有多可惡不負責，嚴禁每年871億日圓（中國是日本水產品最大出口對象國，占2成，其次是港台）的日本水產品進口，原本超愛日本食品食材的中國人，只好從阿根廷進口很小的扇貝等來充數；而且官方媒體還宣傳日本的行為導致中國民眾不安，也因此女生間在社群網站中也呼應表示雖愛用日本化妝品，因為不安因此少買些！或是日本飲料也被傳為是含輻射而不讓孩子飲用等等！不僅如此，今年6月起中國就加強取締進口跟福島核災相關的日本10都縣禁運食品，只要發現，一件罰10000元人民幣！ 在如此氣氛下，雖然麝香葡萄產地並非禁運區的10都縣，但享受日貨就是「非國民」，會遭問「你還是中國人嗎？」也因此誰也不敢買日貨，原本9月中國人也超愛的日本麝香葡萄就只好割愛不進口了！雖然中國國內也栽培麝香葡萄，甚至還誇說麝香葡萄是日本僧侶在1000年前從中國帶回日本的品種等等，但2015年開始栽培的中國產就是沒有日本的好吃，皮厚又甜度不足，日本產還是最受歡迎的高級水果。但現在不敢買了，也因此東京才會出現一串398日圓的設香葡萄！

東京居然出現一串（一盒）398日圓，連100元台幣都不到的麝香葡萄。 圖：攝自朝日電視

今年物價皆上漲，唯獨麝香葡萄暴跌。 圖：攝自朝日電視

東京青果指出麝香葡萄比去年的批發價便宜了2至3成，當然也有因為麝香葡萄在國內外都叫好，因此栽培面積2020年是2019年的9倍，除了山梨縣外，其他長野、山形、岡山也眾很多，而且今年熱天多，成長特佳，從6月就陸續出貨等因素。但最重要的原因還是因為中國今年不進口日本麝香葡萄！

麝香葡萄在日本，過去每年也大多是一串1500至2000日圓居多，但今年大多超市都是1000日圓以下，最近更是一串500日圓左右，有的超市如IZUMI（泉超市）就乾脆拿麝香葡萄來攬客，因此出現398日圓一串，IZUMI董事長五味衛表示因為批發價比往年便宜2至3成！

麝香葡萄在往年都是一串2000日圓左右，這是2021年的超市價格。 圖：劉黎兒攝

泉超市的董事長五味表示今年麝香葡萄的批發價掉了2～3成。 圖：攝自朝日電視

朝日電視訪問日本麝香葡萄出口業者指出，今年因為福島核災含輻射處理廢水問題，因此對中出口減少2至3成！日本經濟新聞則報導，對香港等出口也減少，8月份日本麝香葡萄出口跟去年同期相比少了4成，而8月下旬東京市場進貨量則多了53%，價格當然會崩盤；另一方面，現在中國產與韓國產的麝香葡萄也開始對香港等地出口，雖然味道不好，但價格很低，薄利多銷，因此也成了日本麝香葡萄的競爭對象！

日本麝香葡萄雖然遭中國抵制，但幸好還有1.2億人口的日本內銷市場本身夠大，日本人很慶幸能如此平價享受高級水果跟魚貝類，算是一種意外的微幸福！