成千上万的抗议者星期天走上纽约街头，高呼未来和他们的生活取决于停止使用化石燃料。在接下来这个星期，各国领导人将再次努力遏制主要由燃烧煤炭、石油和天然气引起的气候变化。

但抗议者表示这还不够。 他们将愤怒直接瞄准了美国总统乔·拜登，敦促他停止批准新的石油和天然气开发项目，逐步淘汰现有项目，并以更大的行政权力宣布气候紧急状态。

“我们掌握着人民的权力，这是赢得这次选举所需的权力，”来自布鲁克林的青年抗议组织“星期五为未来”的 17 岁的艾玛·布雷塔 说。 “如果你想在 2024 年获胜，如果你不想让我们这一代人的鲜血沾满你的手，那就结束化石燃料吧。”

“结束化石燃料游行”的主角包括美国国会众议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯以及演员苏珊·萨兰登、伊桑·霍克、爱德华·诺顿、凯拉·塞奇威克 和凯文·培根。 但百老汇真正的行动是抗议者聚集在街上，祈求一个更好但不那么酷热的未来。 纽约气候周由此拉开序幕，世界商界、政界和艺术界的领导人齐聚一堂，试图拯救地球。新的联合国特别峰会星期三强调了这一点。

造成最严重碳污染的国家的许多领导人将不会出席。 他们不会在联合国秘书长古特雷斯组织的峰会上发言。古特雷斯的做法是，只有承诺采取新的具体行动的国家才会被邀请发言。

组织者估计星期天有 75,000 人参加游行。

奥卡西奥-科尔特斯对欢呼的人群说：“世界各地的人们走上街头，要求停止杀害我们的事情。我们必须传达一个信息，这就是，我们中的一些人将在 30、40、50 年后继续生活在这个星球上。我们将不会接受否定的答案。”

与之前的游行相比，这次抗议活动更加关注化石燃料和该行业。 研究环境运动并对游行参与者进行调查的美利坚大学社会学家达纳·费舍尔表示，周日的集会吸引了大量首次抗议者，他们占游行人数的15%，其中绝大多数是女性。