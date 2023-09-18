数万名抗议者周日(9月17日)在纽约集会游行，高呼未来和他们的生活取决于结束化石燃料。示威人群以这样的方式开始了为期一周的活动，他们认为煤炭、石油和天然气等能源是造成气候变化的原因。

这是纽约气候周拉开的序幕。世界商界、政界和艺术界的领导人齐聚一堂，迎接周三举行的新的联合国特别峰会。

“结束化石燃料游行”的主角包括美国国会众议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez) 以及演员苏珊·萨兰登 (Susan Sarandon)、伊桑·霍克 (Ethan Hawke)、爱德华·诺顿 (Edward Norton)、凯拉·塞奇威克 (Kyra Sedgewick) 和凯文·培根 (Kevin Bacon)。

组织者估计周日有7.5万人参加了游行。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯 (António Guterres) 将于周三(9月20日)召开气候雄心峰会，呼吁各国政府、企业、城市和地区、民间社会、金融机构的每位领导人提供基于自然的解决方案来推动进程，应对气候危机的紧迫性。

周日在纽约的抗议者表示，他们的抗以目标是许多造成最严重碳污染的国家的领导人。

造成最严重碳污染的国家的许多领导人将不会出席峰会，只有承诺采取新的具体行动的国家才会被邀请发言。

抗议者还将愤怒直接瞄准了美国总统乔·拜登 (Jo Biden)，敦促他停止批准新的石油和天然气项目，逐步淘汰现有项目，并以更大的行政权力宣布气候紧急状态。

抗议组织者强调，他们对拜登监督石油和化石燃料钻探的增加感到失望。他们中的许多人在2020年支持拜登。

环保活动人士估计，从现在到2050年，全球计划进行的石油和天然气钻探活动中有近三分之一是由美国利益集团发起的。过去100年来，美国向大气中排放的吸热二氧化碳比任何其他国家都多，尽管中国现在每年排放的碳污染更多。

(本文参考了美联社在纽约的报道。)