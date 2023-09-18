台中10行政區19日起停水33小時，25萬戶受影響。（市府提供）

2023/09/17 19:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣自來水公司第四區管理處配合台中市養護工程處辦理「潭子區中山路一段386巷幹管遷移工程」，進行管徑1000公釐送水幹管新舊管線停水改接施工，預計自19日上午9時起至20日18時停水，停水時間達33小時；停水區域包含北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區、大雅區及潭子區，約25萬6998戶；另水壓降低區域包含南屯區、西屯區、北屯區及潭子區，約計4萬5269戶響，請民眾記得提前儲水備用。

台水公司提醒民眾在停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物之自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊亦可上自來水公司網站查詢。

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台中市經發局另指出，配合停水，台水公司第四區管理處規劃設置51處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶及綜合醫院等。停水期間，市府已與台水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，使民眾不便降至最低。

預定停水區域影響範圍如下：

（一）停水區域、里別：

1.北屯區：三光里、北興里（部分）、平昌里、北屯里、北京里、平安里、平德里。

2.北區：全區（建成里除外）。

3.中區：全區。

4.西區：民生里、藍興里、利民里、三民里、廣民里、平和里、公民里（部分）、安龍里、土庫里（部分）、大忠里（部分）、昇平里、公益里、中興里、雙龍里、後龍里、和龍里、民龍里、忠明里、公平里、公德里、公正里、忠誠里、東昇里。

5.東區：東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、泉源里（部分）、新庄里（部分）、十甲里、東英里。

6.南區：長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）。

7.南屯區：大誠里（部分）、同心里（部分）、大同里、文心里、惠中里（部分）、大業里、溝墘里（部分）。

8.西屯區：何成里、何南里、何安里（部分）、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里（部分）、何源里（部分）。

9.潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西）。

10.大雅區：西寶里（國道1號以東）、三和里（國道1號以東）。

（二）降壓區域、里別：

1.南屯區：田心里（部分）、惠中里（部分）、溝墘里（部分）。

2.西屯區：何安里（部分）、何仁里（部分）、逢福里（部分）、大河里（部分）、大鵬里（部分）、大福里（部分）、惠來里（部分）、河源里（部分）。

3.北屯區：水湳里（部分）、平陽里（部分）、平和里、平福里（部分）、平順里（部分）、平心里、平田里、東光里（部分）、平興里（部分）。

4.潭子區:福仁里（鐵路以東）、潭北里、嘉仁里、潭陽里（鐵路以東）。

台水公司第四區管理處規劃設置51處臨時取水站可至網站查詢；另可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，也歡迎市民加入台水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。

台中10行政區19日起停水33小時，25萬戶受影響。（市府提供）

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