上櫃ESG龍頭報酬、台灣永續高息中小型指數上線

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（中央社記者潘智義台北18日電）台灣指數公司今天表示，「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」、「台灣永續高息中小型指數」，今天起上線。

台灣指數公司參考基金資訊觀測站ESG基金專區，截至2023年8月底，台股ESG基金（含ETF）資產規模近新台幣2900億元，總受益人數超過160萬，其中永續高息相關主題的台股基金（含ETF）檔數占比超過3成，顯示永續高息主題在ESG基金投資受投資人青睞。

台灣指數公司發布新聞稿指出，新編特選上櫃ESG（環境保護、社會責任、公司治理）龍頭報酬指數，自9月18日起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣指數公司說明，台灣指數公司與櫃買中心採用ESG調整後自由流通市值加權方法，編製「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」，以表彰重視永續發展、具獲利能力及市值代表性的上櫃股票的含息投資績效。

台灣指數公司解釋，特選上櫃ESG龍頭報酬指數於每年4月進行成分股定期審核，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為68.87%及殖利率為3.34%，表現優於櫃買報酬指數（65.96%、2.93%）。

依最近一期審核結果，前10大成分股依股票代號排序分別為穩懋、欣銓、信驊、世界、中光電、中美晶、寶雅、頎邦、環球晶及群聯。

另外，特選上櫃ESG龍頭報酬指數挑選財務品質及永續表現優異的股票，鼓勵上櫃企業投入永續發展，期可藉由指數化商品發行，提供多元化參與上櫃企業的永續投資管道。

台灣指數公司指出，新編台灣永續高息中小型指數，自今天委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。指數已授權台新投信發行台新台灣永續高息中小型ETF，自10月16日開始募集。

台灣永續高息中小型指數於每年6、12月進行成分股定期審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率210.4%、年化夏普比率126.07%及殖利率指標7.37%，表現均優於加權指數（140.26%、94.46%、3.72%）及台灣全市場指數（151.10%、95.45%、3.62%）。

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依今年7月底資料，台灣永續高息中小型指數前10大成分股依股票代號排序分別為東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎-KY、中美晶、瑞儀、啟碁及豐泰。

根據2023年8月底台灣上市櫃公司市值資料，台灣上市櫃中小型公司（排除上市市值前50大）市值占所有上市櫃公司近4成，雖具舉足輕重的地位，但以中小型股為主題的指數化金融商品相對缺乏。（編輯：張均懋）1120918