利比亞洪災重地德納爆發抗議 前市長家被燒

【新唐人北京時間2023年09月19日訊】週一（9月18日），利比亞德納市（Derna）爆發抗議活動，抗議者因洪水造成大量死亡而憤怒，要求對這場災難進行「緊急」國際調查。

此次抗議是洪水席捲德納以來的首次大規模示威活動。一週前，一場強大的風暴襲擊德納，城外山上的兩座水壩潰決，引發了毀滅性的洪水。

抗議者聚集在薩哈巴清真寺外，有些抗議者直接坐在德納地標金色圓頂的屋頂上。一名男子在清真寺入口處宣讀了一份清單，呼籲當局加快對災難的調查，緊急重建該城市，並對受洪水影響的人們進行賠償，他還呼籲聯合國在德納設立辦事處。

該男子說完後，聚集的人群高喊：「利比亞，利比亞，利比亞。」

抗議者直指政府官員失職，包括東部利比亞議會主席阿吉拉·薩利赫（Aguila Saleh）。「阿吉拉，我們不需要你。所有利比亞人都是兄弟，」抗議者高呼口號，呼籲因十多年衝突和混亂而政治分裂的國家實現民族團結。

這場災難為石油資源豐富的利比亞帶來了罕見的團結，該國自2014年以來一直處於分裂狀態。一部分由叛變軍事指揮官哈利法·哈夫塔爾（Khalifa Haftar）控制，一部分由國際公認的黎波里政府監管。

敵對政府均已向港口城市和其它受影響地區部署了人道主義救援隊，但協調不力以及德納的基礎設施（包括幾座橋梁）遭到破壞，阻礙了他們的努力。

利比亞東部並行政府表示，總理烏薩馬·哈馬德（Usama Hamad）已解僱德納市議會的所有成員，並將他們移交調查。

晚上，憤怒的抗議者放火焚燒了洪水爆發時擔任德納市長的蓋蒂（Abdulmenam al-Ghaithi）的家。

Mayor’s home in Derna, #Libya, set on fire during protest over handling of flood that killed thousands. pic.twitter.com/Je3yhK1lLk — Jack Straw (@JackStr42679640) September 18, 2023

抗議者批評政府未能有效應對危機，並希望對大壩潰壩事件進行緊急國際調查。此次洪災的完整死亡人數尚未公布，政府官員和援助機構統計的死亡人數差距很大。

利比亞紅新月會表示，至少有11,300人死亡，10,000多人失蹤。世界衛生組織（WHO）已確認有3,922人死亡。上週，德納市長表示死亡人數可能達到20,000人。

上週，東部利比亞議會主席薩利赫試圖轉移當局的責任，將洪水描述為「前所未有的自然災害」。但洪災前專家就曾發出警告，其中包括一位水文學家去年發表的一篇學術論文，概述了該市易受洪水影響的脆弱性以及維護該市水壩的迫切需要。

洪災後的利比亞面臨更多威脅，聯合國官員18日警告說，利比亞東北部可能面臨「第二次毀滅性危機」，因為洪水後成人和兒童因飲用受污染的水而生病。

利比亞疾病防治中心主任薩伊赫（Haider al-Saeih）16日在電視節目中表示，至少150名德納人（其中55名是兒童）飲用了受污染的水後出現腹瀉。

聯合國利比亞支助團在一份聲明中表示，特別擔心德納的水污染和衛生設施缺乏的問題。該代表團稱，應對這場災難的九個聯合國機構正在努力防止疾病蔓延，以免該國發生另一場危機，世界衛生組織正在派送28噸醫療用品。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/19/a103788084.html