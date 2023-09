利比亞洪災重地德納爆發抗議 前市長家被燒

【新唐人北京時間2023年09月19日訊】週一(9月18日),利比亞德納市(Derna)爆發抗議活動,抗議者因洪水造成大量死亡而憤怒,要求對這場災難進行「緊急」國際調查。

此次抗議是洪水席捲德納以來的首次大規模示威活動。一週前,一場強大的風暴襲擊德納,城外山上的兩座水壩潰決,引發了毀滅性的洪水。

抗議者聚集在薩哈巴清真寺外,有些抗議者直接坐在德納地標金色圓頂的屋頂上。一名男子在清真寺入口處宣讀了一份清單,呼籲當局加快對災難的調查,緊急重建該城市,並對受洪水影響的人們進行賠償,他還呼籲聯合國在德納設立辦事處。

該男子說完後,聚集的人群高喊:「利比亞,利比亞,利比亞。」

抗議者直指政府官員失職,包括東部利比亞議會主席阿吉拉·薩利赫(Aguila Saleh)。「阿吉拉,我們不需要你。所有利比亞人都是兄弟,」抗議者高呼口號,呼籲因十多年衝突和混亂而政治分裂的國家實現民族團結。

這場災難為石油資源豐富的利比亞帶來了罕見的團結,該國自2014年以來一直處於分裂狀態。一部分由叛變軍事指揮官哈利法·哈夫塔爾(Khalifa Haftar)控制,一部分由國際公認的黎波里政府監管。

敵對政府均已向港口城市和其它受影響地區部署了人道主義救援隊,但協調不力以及德納的基礎設施(包括幾座橋梁)遭到破壞,阻礙了他們的努力。

利比亞東部並行政府表示,總理烏薩馬·哈馬德(Usama Hamad)已解僱德納市議會的所有成員,並將他們移交調查。

晚上,憤怒的抗議者放火焚燒了洪水爆發時擔任德納市長的蓋蒂(Abdulmenam al-Ghaithi)的家。

抗議者批評政府未能有效應對危機,並希望對大壩潰壩事件進行緊急國際調查。此次洪災的完整死亡人數尚未公布,政府官員和援助機構統計的死亡人數差距很大。

利比亞紅新月會表示,至少有11,300人死亡,10,000多人失蹤。世界衛生組織(WHO)已確認有3,922人死亡。上週,德納市長表示死亡人數可能達到20,000人。

上週,東部利比亞議會主席薩利赫試圖轉移當局的責任,將洪水描述為「前所未有的自然災害」。但洪災前專家就曾發出警告,其中包括一位水文學家去年發表的一篇學術論文,概述了該市易受洪水影響的脆弱性以及維護該市水壩的迫切需要。

洪災後的利比亞面臨更多威脅,聯合國官員18日警告說,利比亞東北部可能面臨「第二次毀滅性危機」,因為洪水後成人和兒童因飲用受污染的水而生病。

利比亞疾病防治中心主任薩伊赫(Haider al-Saeih)16日在電視節目中表示,至少150名德納人(其中55名是兒童)飲用了受污染的水後出現腹瀉。

聯合國利比亞支助團在一份聲明中表示,特別擔心德納的水污染和衛生設施缺乏的問題。該代表團稱,應對這場災難的九個聯合國機構正在努力防止疾病蔓延,以免該國發生另一場危機,世界衛生組織正在派送28噸醫療用品。

