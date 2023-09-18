費良勇：不要將福島核污水排放政治化

日本從2023年8月24日起，將福島第一核電站經處理的放射性 污水排入太平洋，第一期17天降排放7800頓核污水。 福島核廢水總量超過100萬噸，將在30年內陸續排放。 日本此舉引起全球各種反應。大體上，美國、加拿大、 歐盟等持支持態度，而中國、韓國、朝鮮等持反對態度。包括日本在 內，各國都有反對和支持的聲音，此起彼伏，各執一詞。

筆者1982年在清華大學核工程系（當時稱為工程物理系）反應堆 工程專業畢業後，在核工業部第一研究設計院工作，參與過核潛艇和 核電站的設計與安全分析。1987年到慕尼黑理工大學繼續學習反 應堆安全分析，後來又在德國反應堆安全協會工作。對於核事故以及 放射性的危害，略知一二。我想從核能和輻射常識的角度談一些看法 。

一、福島核污水排放的影響可以忽略不計

根據日本數據，排放的廢水不含有銫或鍶等有害健康的放射性元素， 而且這些核廢水會被海洋稀釋到絕對微不足道的濃度。如果日本提供 的數據準確，福島核污水排放的影響可以忽略不計。當然， 日本官方數據是否真實可靠，自然令人擔憂。希望日本官方和國際原 子能機構的專家們進一步說明。

福島核污水主要是含有放射性物質氚。氫原子在中子打擊下，吸收兩 個中子就變成了氚。氚也稱為超重氫。氚有β衰變，所以有放射性， 半衰期為12.43年。氚的放射性並不強，容易被排除體外， 在人體中不會累積。

氚原子和氧原子結合成超重水分子。氚本身就是水的組成部分，所以 很難從水中分離出來。製取1公斤超重水需要超過100萬噸的天然 水和大量電能，因此超重水成本比黃金貴百倍。成本過分高昂，所以 不能把氚從核廢水中分離出來。

宇宙中無時無處不存在放射性。在地球的任何地方都存在一定的天然放射性本底。天然放射性已為人類所適應，並未造成什麼危害。 所以，不要一聽說放射性，就過分恐懼。為了衡量輻射劑量對生物組織的影響程度，人們採用了希沃特（簡稱希，英語：sievert ，符號：Sv）這個國際單位制導出單位。全世界人均天然輻射的劑量約為每年2.4 毫希（mSv/a），放射性職業工作者一年累積全身受職業照射的上限是20 mSv/a（國際放射防護委員會推薦）。拍攝一張X光胸片的劑量 約為0.1毫希。一旦開始排放福島核廢水，每年所帶來的輻射影響 為0.0000207毫希。全年的輻射量不及天然放射性本底的十 萬分之一，只有拍攝X光胸片劑量的萬分之二。

福島排放的核污水是反應堆一迴路中的水，原本含有高放射性。但福島排放的核污水經過多核素處理系統（簡稱ALPS）過濾掉除了氚和碳-14以外的放射性物質。我們姑且相信日本數據和國際原子能機構（IAEA）的監察分析。

這裡，我們還需要介紹一點放射性常識。為了定量分析放射性的強弱 ，人們普遍採用貝克勒爾（簡稱貝克，符號為Bq）這個放射性活度的國際單位制導出單位。一定量的放射性物質，若每秒有一個原子衰變，其放射性活度就是1貝克。這個單位非常微小，所以常用單位是千貝克（kBq）、百萬貝克（ MBq）、吉貝克（GBq）、兆貝克（TBg）等。為了表現單位物質的放射性活性強度，人們引入了貝克/升（Bq/L），貝克/ 公斤（Bq/Kg）等單位。例如，一個體重70公斤的人，其體內的天然放射性核素鉀（40K）會造成每秒4400次放射性 衰變，即4.4 kBq的放射性活度。

目前儲存的福島核污水的全部氚當量不到900兆貝克（Tbq）， 如果三十年等量排放，每年排入大海的當量不到30 Tbq。為了便於理解其影響性，我們需要同世界各國核電站在正常 運行情況下的氚排放量進行比較：

法國拉海格區（La Hague reprocessing plant）核廢料處理基地2018年向英吉拉海峽排放的液體氚 當量11400 Tbq，排放的氣體氚當量 60 Tbq ，其液態氚是福島的380倍，其氣態氚小得多，但也是福島排氚量 的兩倍以上。英國的塞拉菲爾德後處理設施（Sellafield reprocessing facility）2019年排放液體氚當量為423 Tbq， 是福島排放的14倍，氣體氚當量為56 Tbq，也接近福島排放的兩倍。中國秦山第三核電厰2019年的 液體和氣體排放氚當量分別為124 Tbq，114 Tbq，合計是福島排放的8倍。加拿大的布魯斯核電站（Bruc e A,B NPP）2018年排放液體氚756 Tbq，氣體氚994 Tbq，合計1750 Tbq，是福島排放量的58倍。

目前世界上已有30多個國家或地區建有核電站。根據國際原子能機 構（IAEA）統計，截至2022年6月底，全球在運機組440 台，總裝機容量約 3.94億千瓦。筆者沒有找到全球核電站每年的氚排放量統計數據 ，但從上述幾個核電站的排氚數據不難分析，全球核電站的排氚量超 過福島排放的千倍以上。全人類受到多大的氚輻射影響，迄今為止看不出來。

大海有很大的稀釋淨化能力，福島每年的氚排放總量不值得擔憂。要說對人體有危害，首當其衝的是福島及日本人民。福島離上海的直線距離大約1700公里，不考慮海流的影響，只考慮自然擴散， 福島的排放污水到達上海時，已經稀釋為原密度的數千億分之一，其影響微乎其微。如上所述，對日本海產的放射性影響，也不會大。否則，世界各核電站周圍海域的海產，早就被放射性污染了。

二、世界各國有權監督核實福島核廢水的數據

國際原子能機構IAEA是聯合國下屬機構。IAEA公布的安全審 查綜合報告，認為福島排放符合國際安全標準，對人類與環境的影響 微不足道。原則上，各國應該相信IAEA的報告。當然， 任何國家，如果懷疑日本提供的福島核廢水數據，可以由一國或者多 國，甚至要求聯合國派遣相應專業團隊，去福島檢測核實各項數據。日本方面應該儘可能提供方便，決不能設置任何障礙。

三、不要將福島核廢水排放政治化

2011年3月日本福島第一核電站事故期間，以及2023年8月 24日日本正式開始向太平洋排放經處理的核污水前後，南韓、中國 內地及港澳等地都出現了「盲搶鹽」現象，這說明民眾普遍缺乏相應 的科普知識，聽信謠言，杞人憂天，形成恐怖思潮。

前面已經分析了，如果日本提供的數據準確，福島核污水排放的影響 可以忽略不計。排放核污水，畢竟不是好事，民眾心理上感到不安全 ，反應過激，這是可以理解的。但作為政府表態，慎重為好。政府應該尊重科學技術，首先傾聽有關專家的意見。 如果專家們看法有重大分歧，政府可以組織辯論，向日本方面和國際原子能機構諮詢，必要時派遣專家去福島核實等，就事論事，而不應該預設立場，將科技問題政治化，糾結歷史恩怨、 制度差異、經濟和科技競爭等。

韓國國務總理韓悳洙表示，一旦日方排放不符合標準，韓方將立即就 此向國際法庭提起訴訟。韓國表態還算是有理有節的。

朝鮮國土環境保護省7月稱，「要團結與聯合起來堅決加以阻止和粉 碎」地球上「一些不純勢力窮凶極惡的反人類、反和平妄動」。朝鮮表態荒唐可笑。殘暴嗜血的金家王朝不算窮凶極惡，而是正直善良的 ？

中國外交部指責日本政府「出於一己之私利，給當地民眾乃至世界人 民造成二次傷害」，「同時也將自己置於國際被告席， 必將長期受到國際社會譴責」。中國海關總署8月24日宣布即時全 面禁止日本水產品進口。

姑且不論中國政府的表態是否過分，是否導致自己最終難以收場，但 中國將福島排放作為回擊日本跟隨美國打壓中國的著力點，加強網絡 柏林牆的監控功能，打壓與官方觀點不同的專家，刪除其評論， 封殺其帳號，只保留同官方一致的言論，完全回到了毛澤東反動統治 時期只許寡頭決斷，不許人民說話的境況。 這比任何核事故都要恐怖得多，令人不寒而慄。三百多萬人被打成右派慘遭整肅的反右運動結局，以及人為餓死四千 多萬人的大饑荒惡果，人們不應忘記。

基於科技和安全，各抒己見，進行自由討論，吸取教訓，總結經驗，提高全人類的認知能力，這才是正道。

本文只代表作者的觀點和陳述

（作者提供/責任編輯：劉明湘）

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