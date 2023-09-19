在 ESG 投資浪潮下，永豐金證券為令一般投資人也可以輕鬆參與 ESG 基金投資，以財富管理亮麗成績為基礎，領先同業打造出「ESG 基金平台專區」，上架符合歐盟與國內永續規範的基金逾千檔，今年以來 ESG 基金存量成長達 3 成，邁向普惠綠色金融的領導券商地位。

永豐金證券 ESG 基金平台專區以投資人觀點，定義四大分類主題，並從永續知識、共同基金介紹到基金申購交易，一站式完成。

永豐金證券進一步說明，儘管 ESG 投資熱，惟目前市場上介紹 ESG 題材共同基金，多採清單列舉式或以基金類型為分類，例如股票型、債券型、平衡型，一般投資人想要再深入了解不易，因此，為回應投資大眾對 ESG 議題和相關投資的關注與需求，打破傳統思維框架推出 ESG 基金專區。

永豐金證券依基金投資特點、主題、內容等因子，以及大眾切身關係和在意點為出發，重新定義 ESG 基金 4 大類型，分別為資源、環境、碳排、永續 ESG。

以資源類為例，涵蓋資源、能源轉型、替代能源等標的，永豐金證券指出，天然資源供給有其限度，傳統資源在開採、使用過程，易產生出高污染廢棄產物，使替代或轉型能源成為各國致力發展的新顯學，環境、生態更與我們的生存息息相關，相關的綠色經濟、淨零碳排是環環相扣的關係，也是不容錯過的商機。

永豐金證券在 ESG 基金的推動，從產品源頭將合作上手 (基金公司) 納入永續、盡職治理評估，簽署機構投資人盡職治理守則遵循聲明或關注責任投資原則 PRI，並訂定 ESG 題材標的與規模 3 年擴增目標，積極廣納商品。

目前上架符合歐盟永續金融規範 (SFDR) 第 8 條或第 9 條規定的境外基金逾千檔，主管機關認定為 ESG 基金的國內基金 87 檔，合計占總上架基金比重達 4 成；截至 8 月底止，ESG 基金存量較去年年底大幅成長約 3 成。

為推廣永續投資理念，永豐金證券每年舉辦近百場 ESG 相關主題的教育訓練，以強化員工對 ESG 投資價值與前景的專業知識，兩年前建立「豐投 ESG 官網」設立「ESG 基金」專區，今年進行全新定義分類及優化改版，從永續國際趨勢、投資人需求，專業知識和產品交易，大幅降低一般投資人參與永續投資的門檻，不論是單筆或定期定額，小資族也可快速了解並參與 ESG 浪潮帶來的投資機會。