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（中央社巴黎18日綜合外電報導）研究人員今天表示，由於氣候變遷使得極端天氣事件變得更頻繁，海洋熱浪可能在更深水域持續更久且更為強烈，進而威脅到敏感物種。

法新社報導，自從工業時代開始以來，人類活動造成的碳污染所產生的過多高溫，9成由海洋吸收。但現今海洋熱浪已變得更頻繁且更強烈，這指的是一陣陣海水異常高溫情況。

由於一些海洋物種無法遷移逃離難以忍受的溫暖海水，因此牠們受到海洋熱浪的衝擊尤其嚴重。例如澳洲大堡礁的珊瑚，以及澳洲南部外海和太平洋東北部沿岸的海藻林。

研究人員針對較深海域水溫顯著上升帶來的衝擊進行研究，成果發表在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊。報告主要作者弗拉科普羅（Eliza Fragkopoulou）表示，這是「首次嘗試對海洋表面以下的熱浪進行研究」。

她告訴法新社：「過去以來，有關海洋熱浪及其影響的研究，大多針對海洋表面。我們對於海洋熱浪在深海的特性所知甚少。」

研究人員利用現場觀測和建立模型，對1993至2019年的全球海洋熱浪進行研究，包括最深達海面下2000公尺的數據。

研究人員發現，在海面下50至200公尺處的海洋熱浪強度最高，有時比海洋表面熱浪強度高出19%。

研究發現，海洋熱浪持續時間也會隨著深度而增長。當海洋表面溫度恢復正常後，深海暖化可持續長達2年。

來自葡萄牙阿爾加維大學（University of Algarve）海洋科學中心（Centre of Marine Sciences）的弗拉科普羅表示，普遍來說，海面到250公尺深的海洋熱浪，對生物多樣性的衝擊很可能最大。

弗拉科普羅認為，有必要對較深海域的熱浪進行更多研究，以了解觀光業和漁業可能會受到的影響。

她說：「鑒於海洋熱浪對深海生物多樣性的衝擊大多仍不為人知，對全球海洋進行更多更好的監測具有迫切必要性，以了解海洋熱浪的影響。」 （譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1120919