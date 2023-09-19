【時事金掃描】預製菜老闆談危害 直擊日本校餐

【新唐人北京時間2023年09月22日訊】大家好，歡迎收看「時事金掃描」。我是金然。「時事金掃描」需要您的支持，請訂閲我們的頻道，點贊和留言都可以幫到我們，如果喜歡我們的節目也請轉發推薦給您的親朋好友。

今天焦點：習近平下江南如臨大敵，保安仍出漏洞；習近平義烏一句話；對觀衆演員有三大要求；官方推廣預製菜進校園，預製菜老闆解密恐怖危害；直擊日本校餐製作讓人羞愧，中國預製菜背後大佬現身。

習近平下江南 保安出漏洞

大家有沒有注意到一個現象，久居北京不喜歡出遊的習近平，最近一段時間卻一改習慣天南地北的遊走，先是在南方深圳等地被淹的時候跑到最北邊的黑龍江視察，現在又一翻身藉著參加亞運會的由頭，去了曾被稱爲世界小商品之都的義烏指點江山。

9月20號上午，習近平到浙江義烏市的後宅街道李祖村還有著名的義烏國際商貿城視察，媒體人趙蘭健表示：「習近平此刻去了浙江義烏。街道完全封堵，民眾不知所以。在兩位部長下馬，多位軍隊要員被抓， 台海戰爭叫囂不斷的當下。習近平去義烏做什麼？」 我們來看看義烏街頭當時的景象。

我覺得這位送外賣的小夥子還算是幸運，至少他的小電動車還允許進入，你要是開輛特斯拉，想靠近看看這些自稱「人民的兒子」的這些官員們，連門兒都沒有。

義烏全城最高級別管制，包括在相關地區不準民衆開窗、上街，有的街道甚至下水道的蓋子也上了鎖。參觀的地方，按慣例能清空的清空，能關閉的關閉，但還是出了安全漏洞。網絡上出現了民衆從遠處拍攝到的習近平現身的場景。

大家有沒有注意到一個現象，中共官場的一個可笑的習慣是：當領導來視察時，所有陪同的各級領導都自覺地穿著相同的衣服以示遵從。

習近平是白衣黑褲，後面跟著的一幫人也是白衣黑褲，這就是爲什麼中共領導出行總給人一種黑幫老大出來的感覺。

而附近出現的群眾肯定是挑選安排的，表演的基本要求就是：表情要興奮、情緒要激昂、掌聲要熱烈，這樣才能烘托領導已經準備好的那句鏗鏘有力的口號，來給大家做個示範表演。

官方推預製菜進校園 業界老闆都吃驚

其實，不管領導們怎麼折騰，對老百姓來説，最基本的需求不外乎吃穿住行，而吃往往又是放在首位。最近，一個我從來沒聽説過的菜系讓我大開眼界。

你們聽説過「預製菜」嗎？我是最近才聽説這種東西，什麼是「預製菜」呢，我去查了一下，網絡的標準解釋是：「預製菜」一般是指以各類農、畜、禽、水產品為原輔料，配以調味料等輔料，經預選、調製等工藝加工而成的半成品或成品。聼上去好像是人畜無害，看了一段「預製菜」外賣的視頻，被上菜的效率驚呆了。

不需要廚師，更不需要烹飪，需要的只是放到熱水盆裡加熱一下，這些餐館裡著名的菜餚就可以外賣送出了，這是要完全顛覆飲食行業的架勢啊，本來以爲這是中國新出現的東西，可看了人民網的一篇文章，才發現這個行業悄悄已經成爲了巨無霸了。

人民網7月11號發表一篇文章，題目是：一個新的萬億級產業即將誕生。文中提到，第二屆西部預製菜產業發展大會上發布《預製菜行業發展報告》中提到：這是預製菜首次被寫入中央一號文件。

那麼這項產業在各地已經被重視到什麼程度呢？來看看山東省副省長親自主持的山東預製菜博覽會的現場

這麼一個備受政府推崇，看上去又可以節省時間，色香味俱全的預製菜，簡直都可以被評爲中國的第五大發明了，但這個預製菜裡到底有什麼神奇的東西，讓色香味能保持如此長時間呢？

聽清楚了吧，這預製菜裡的添加劑和給人下慢性毒藥有多大的區別嗎？自由亞洲電台9月19日報導，預製菜在中國已流行多年，一開始主要用於餐廳、快餐店等地方。最近各地教育局鼓勵企業將預製菜送進校園。我從不說駡人的話，但讓全國在校的孩子們去試吃裡面有大量有害添加劑的預製菜，這得是多混蛋的政府才敢去推廣這種傷天害理、斷子絕孫的事呢？

中共可不只是在文件中去鼓勵推行啊，中央電視台也在開足馬力公開向全國推廣。

這是央視近期在搞的「預製菜爭霸賽」，節目還要在全國各地評選出預製菜十佳美味榜。結果在下面「瑞幸咖啡」回了一貼：首先央視食堂試吃。

可憐學校的孩子們毫不知情地埋頭大吃著「預製菜」，還在誇美味，而老師則在旁要求孩子們把菜吃完。

中共不但要全國學校推廣「預製菜」，一旦有了政府文件，又有大量利益在其中，你會發現你的孩子不想吃都不行了。

有家長反映，山西多所小學開始強制學生參加所謂「放心午餐」，1到3年級每餐13元，不參與要寫情況說明。文件上寫著：實施中央午餐計劃是國家的一項惠民工程。縣教育科技局與某餐飲公司簽訂了採購合同，為學校實施了配餐。一些學生家長因為怕孩子身體受損，開始親自送餐去學校，但有些學校卻不允許家長送進去，因此出現了一個奇景。

不要以爲所有的中國學生都一視同仁，反正大家都在吃預製菜，來看看官員們的孩子們在吃什麼。

有人說：這個預製菜確實不能給正在長身體的孩子們吃，但成年人吃也沒什麼大礙吧。我們來聽聽曾經做了7、8年預製菜的業界老闆是怎麼分析預製菜的。

直擊日本校餐製作 中國預製菜背後大佬現身

最近中國興起了一片罵日本排核污水的熱潮，日本是否污染了中國人的日常生活官方並沒有拿出科學驗證過的證據，但中國人的孩子卻是實實在在地每天大吃有毒的預製菜，而被我們咒駡的日本人的孩子在學校吃些什麼呢？

説實話，中國人如果能拿出罵日本人的十分之一的熱情和勇氣去面對胡作非爲的中共政府，像推行預製菜這樣禍國殃民的舉措都不會發生，而現在它已經強行進入了校園在毒害著中國人的下一代。

就在我準備這期節目文案的時候，兩個偶然的發現驚呆了我自己。

一個發現是我忽然想到，我這兩天剛剛從網上訂購了一盒中國產的麻辣魚，居然就是預製菜，看來這預製菜已經跑美國來害人了，本來還想週末給家人做著吃呢，趕快去退了。

另外一個發現是：在預製菜產業的背後居然還有那個核酸巨頭張核子，而張核子的背後則是誰都不敢動的紅色大老闆。

好了，這次的「時事金掃描」就聊到這兒。請支持我們，訂閲，點贊，留言啊。下期再見。

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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