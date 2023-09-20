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（中央社記者張璦台北20日電）淨零已成顯學，財政部次長阮清華今天表示，公股行庫要繼續發揮金融影響力，擴大轉型商機，協助提升產業競爭力；同時，截至今年第2季，各行庫發行的綠色債券等ESG相關債券已達新台幣245億元。

華南金控今天舉辦第3屆公股金融事業聯合供應商大會，財政部轄下9大公股行庫高層出席。阮清華致詞表示，氣候變遷影響遍及全世界，各國陸續發布淨零目標，台灣也不例外，總統蔡英文已宣示2050年達到淨零排放，歐盟即將試行碳邊境調整機制（CBAM），美國最快2024年推行清潔競爭法案（CCA），台灣則已成立碳權交易所，規劃開徵碳費。

阮清華表示，財政部先前已督導公股金融事業成立ESG（環境、社會及公司治理）倡議平台，訂定短、中、長階段性目標，目前公股金融事業除簽署赤道原則，也導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構；同時，截至今年第2季，各行庫發行的綠色債券等已達新台幣245億元。

阮清華說，根據國際組織統計，金融業本身碳排有限，主要是來自客戶的排放量約超過金融機構700倍以上，而金融機構的投資策略、融資規劃，對產業發展、供應鏈組成，更是具有很大的影響力與引導作用。

阮清華進一步表示，期許公股行庫不只是「自己做好」，也要持續與客戶、投資對象合作溝通，提升產業競爭力，擴大淨零轉型商機，財政部將繼續督導公股金融事業落實、建構金融產業永續生態圈。

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華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬則表示，為呼應今年大會主題，會場布置減少一次性大型製作物，改採數位看板，貴賓證也使用環保材質，可回收、無塑膠。

張雲鵬說，從小地方做起，就可一步一步實踐永續發展，華南銀行發揮本業影響力，推出綠色金融服務，提供企業戶綠色轉型所需的資金，並提供企業淨零轉型的診斷服務，助攻客戶達成淨零排放的目標。（編輯：黃國倫）1120920