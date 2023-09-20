李柏毅三任市議員任內參與過許多高雄的重大建設，在交通上包括打通新莊一路、國10銜接國1北上匝道、新台十七線全段及爭取捷運紫線。他推動硬體建設、長輩及育兒政策不遺餘力，尤其在育兒政策上，從沒有補助到六歲以下每個月5000元津貼，對左楠現階段做到哪裡或下階段要做什麼，左楠要怎麼更進步，建設的藍圖全都在腦海裡。

左楠區過去十多年開始翻天覆地的變化，不是從天上掉下來，而是一步一腳印的努力。楠梓最大的轉變，從2015年中油高雄煉油廠停產開始，原本石化業造成的工安和污染問題，如何整治、未來做什麼用途，整整花了五年的時間，整治的進度只有2%，在陳菊市長的最後一任，向中央提出橋頭新市鎮計畫，再變身為科學園區，到陳其邁市長直接向蔡英文總統直接爭取到280億的中油整治經費，只花兩年多就將污染的廠區整治完畢，爭取到台積電前來設廠，讓楠梓迎接最華麗的轉身，目前四個樓層已蓋到第三層。行政院副院長鄭文燦日前也宣布台積電在楠梓將興建四個廠區，而且是最先進的二奈米製程，代表大批高薪工程師將進駐楠梓，效益會擴散到左營、橋頭甚至整個高雄市。

李柏毅認為新台十七線是左楠交通建設的重中之重。（圖：取自李柏毅臉書粉專）

李柏毅說，自己擔任過陳菊十年幕僚，陳菊在高雄市主政期間，有八年和中央執政的馬英九重疊，非常清楚中央對地方建設支不支持的重要性，在蔡英文總統2016年剛上任時，陳菊就提出闢建新台十七線，獲得蔡總統大力支持，2017年新台十七線北段馬上動工，並在去年通車，南段也在9月13日舉行動土典禮，體現地方聯手中央對重大建設的推動有多關鍵。

因應未來台積電進駐楠梓產業園區，以及循環材料創新研發專區開發後衍生的交通需求，新台17線可分散翠華路、左楠路交通車流。新台17線全段7.1公里，能紓解橋頭、梓官、彌陀到左楠等地的南北交通，北段工程典昌路至德民路段已於去年6月通車；南段因涉及海軍精神堡壘、大氣海洋局，高市府透過行政院不斷與軍方溝通協調，今年5月才獲內政部都委會審議通過新台17線南段主要計畫變更案。

李柏毅關心地方產業發展。（圖：李柏毅服務處提供）

李柏毅說，新台17線南段一期德民路至中海路近日已動工，最艱難的二期中海路至南門圓環，在立委劉世芳奔走下，高市府與國防部達成「土地無償撥用」及「牴觸物代建代拆」等共識，並獲得中央同意核定8.7億元，另市府負擔1.58億元，目前辦理規劃設計作業，預計明年動工，全線預定在115年底通車。

過去國民黨時代長期重北輕南，不只交通建設，產業布局也是一樣，但民進黨上台後，在南部推動許多重大建設，李柏毅表示，明年讓中央繼續執政，地方配合中央，這是一定要完成的任務，目前計畫從國楠梓交流道接引道進入楠梓產業園區，中央將出資80億，如果未來的中央與地方不同調，很難想像台積電未來會是什麼狀況，會不會像台北內湖科學園區一樣面臨交通大打結的噩夢。

李柏毅認為下一任的立委除了要幫左楠區脫胎換骨之外，為楠梓交通產業做好配套也是重要的任務。不只新

李柏毅(右)積極為市民爭取育兒福利。（圖：取自李柏毅臉書粉專）

園區北路、園區南路、新台十七線南北貫穿，拓寬翠華路、捷運紫線的爭取，也都是下任總統及立委必須要為左楠設想的事，現在不只是選立委，結果也會攸關地方產業發展，他只想把這些事做好。

橋頭科學園區成立、台積電進駐楠梓，預期左營、楠梓將成為經濟、人口成長熱區，如何在生活、教育、長輩， 育兒、社福等各面向滿足需求，並吸引高科技人才入籍，教育是人才移居的重點考量，高市府教育局因應產業園區發展，評估周邊人口成長趨勢和就學供給容量，將在橋頭新市鎮設高科實中、在楠梓區設藍田國小。

做過幕僚和民代，李柏毅知道怎麼和中央進行完整的溝通，包括前瞻計畫下有很多競爭型計畫，地方政府在心態上爭不爭取影響非常大，比如說台積電二奈米廠本來要設在台中，但因為棒球場延宕兩年多，高雄市卻是土地整治、交通建設完全配合，築巢引鳳之下，國際性大公司要考量土地、人力、水、電等等條件，還有大批工程師如何與左楠原本的居民共融，高雄市更為此新建藍田國小，這都是非常不容易的。下一任的立委必須極力向中央為藍田小學爭取建設經費，透過教育資源共享，完善區域教學資源，讓在地學子有更好的教育環境，他希望有機會擔起這樣的重責大任，一一做好協調的工作。

李柏毅(右)將配合政府推動長照3.0照顧長輩。（圖：李柏毅服務處提供）

李柏毅也特別提到，在關懷長輩方面，高雄市不斷提出好的計畫，跟上中央的長照2.0，爭取到更多的預算和經費，是全體高雄市公務人員的努力，應該給予鼓勵；未來他會全力和賴清德主席推動長照3.0，中央編列800億長照預算落實照顧長輩，也讓民眾了解長照不只有老人機構，還有可以上下班的日照中心跟巷弄照護據點，高雄市就是落實最多巷弄據點的縣市，讓青壯族群上班時不用再擔心家裡的長輩。