清潔工出事倒掛樓外 滬醫院謊稱「在補墻」(視頻)

【新唐人北京時間2023年09月22日訊】中共官方「不問你信不信，就問你服不服」的「闢謠」作風，正在污染全社會。網傳視頻顯示，上海一家醫院有人出事倒掛墻外。但院方堅稱是在「修補墻面」。

9月19日，網上傳出一段視頻顯示，上海市普陀區中心醫院疑似發生事故，一個人頭朝下腳朝上，被安全繩懸掛在高樓墻外。

此人還在調整姿勢試圖自救，導致身體不斷旋轉，身體上方的幾股繩子已經擰成麻花。大樓下方，許多人都在舉著手機拍攝。

有網民將現場視頻發到網上，並爆料是一名清潔工在樓外做清潔時發生了意外，掛在半空呼喊求救。

不過，當陸媒向院方詢問此事時，該醫院一名工作人員矢口否認，堅稱「這不是半空中」，「（網民）亂說的」。

該工作人員還稱，「這是我們那個修補墻面」，「不存在這個事情（指發生意外）」。

院方進一步「解釋」稱，牆面裂縫修補是醫院日常維護工作的一部分，只是當天施工時，由於疏忽忘記貼上告示牌，引發了公眾的誤解。這種疏漏給醫院聲譽帶來不利影響，也給公眾帶來了恐慌和不安。另外，事發後醫院的反應遲緩，導致輿論進一步升級，也凸顯了醫院管理和溝通方面的不足。醫院稱此事「值得反思」，並聲稱要「徹底調查」。

院方「闢謠」本為壓制輿論，結果反倒引發更多的關注。許多網民嘲諷這種「睜著眼睛說瞎話」式的説法，斥責院方的回應根本是「一本正經地胡説八道」。網友紛紛調侃：「頭一會見到有人倒掛金鉤『修補墻面』」「手裡什麽都沒拿，用什麽『修補墻面』」。

目前大陸網絡上，相關視頻被大量刪除，許多自媒體文章中使用的視頻截圖也只剩一片空白。

在中國大陸，官方機構的「闢謠」動作，往往同時伴隨著刪除相關視頻圖片，以及屏蔽相關消息等舉措。這會讓許多網民只能看到官方的「闢謠」文字，找不到原始信息，從而難辨真假。

最近，網上傳出多個機構有關「輿情應對」的內部文件，顯示這已經成爲中共官方以及半官方機構的「工作重點」之一。

（記者歷澄宇綜合報導/責任編輯：林清）

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