在國際原子能總署（IAEA）為日本排放福島核汙水背書後，北京拒絕繳納 6,000 萬歐元（約 20.5 億台幣）的會費。對此，IAEA 總幹事格羅西表示，如果收不回拖欠的會費，該機構可能會在一個月內停擺，希望與中國好好談談。

格羅西聲稱，國際原子能總署一直在跟中國溝通，希望建立就福島核污水的排放建立一個資訊連動機制，向中國公開福島核污染的相關數據，該機制類似於該機構和韓國之間的安排。

此前，國際原子能機構就福島核污水排海建立了一個國際監測機制，日本媒體一直宣稱「中方拒絕加入該機制」，被中國駐日使館打臉稱，國際原子能機構並未邀請中方參加核污水的分析與對照檢測。

中國外交部表示，IAEA 秘書處目前的對日監測，沒有機構理事會授權，未經成員國充分討論，缺乏國際性和獨立性。這樣的操作證明不了核污水的安全性，更不代表日本的排海正當合法。

國際間傳聞，國際原子能總署 IAEA秘書處收了日本政府 100 萬歐元，修改福島核汙水檢測報告的相關數據，引發各國質疑，公信力受到挑戰。

對國際原子能總署不滿的還不只中國，俄羅斯也已經緊跟著宣佈，將不再向 IAEA 繳納會費，原因是該機構在日本核污水排海，美國向烏克蘭提供貧鈾彈、美英澳核潛艦計畫上都沒有發揮應有的作用。伊朗則直接宣佈，將監視伊朗的原子能機構觀察團數量減少三分之一，並怒斥該機構已成為美西方控制的工具。

國際原子能總署IAEA 總幹事格羅西表示，如果收不回拖欠的會費，該機構可能會在一個月內停擺。 圖 : 翻攝自騰訊網/鄔話不說