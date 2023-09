▲2023世界有機青年高峰會在花蓮進行首次的實體會議。(圖/花蓮縣政府提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

花蓮縣政府於9月13日至14日辦理為期兩天的「2023世界有機青年高峰會」,邀請來自印度、菲律賓、南韓、日本、斯里蘭卡、越南、泰國、柬埔寨、孟加拉、印尼、寮國、不丹、伊朗、土耳其、南非、美國、英國、德國、法國、烏克蘭、希臘、澳洲、突尼西亞等國有機農業專家、政府代表和青年農民蒞臨花蓮,與國內參與者進行有機農業國際交流。

花蓮縣長徐榛蔚表示,花蓮縣有好山、好水、無污染環境的先天條件,因為長期重視生態及永續發展,推動有機農業之成果是全台的模範,更是我國有機農業的指標縣市,花蓮縣有機驗證691戶、有機驗證面積達到3,189公頃,有機驗證面積及農戶數都排名全國第一,也是唯一驗證面積超過三千公頃的縣市,遙遙領先排名2至5名的一千餘公頃。作為台灣有機農業的領頭羊,花蓮縣政府農業處持續與農糧署、改良場、林務局、水保局、在地農民團體,甚至是國際有機農業組織等不同單位進行跨域合作,本次活動即為地方政府積極爭取與國際有機組織合作推廣台灣有機農業的成果,並獲得農業部大力支持。

▲兩位花蓮在地農友,天賜糧源經營者鍾雨恩和瑪布隆農場柯春伎,論壇第二日行銷研究工作坊和大家進行分享。

花蓮縣政府以永續發展目標,自2019年中央政府正式實施「有機農業促進法」以來,花蓮縣政府率先在2020年2月成立「花蓮縣有機農業促進專案辦公室」,並以有機農業作為推動國際交流的核心策略,在2020年加入「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」(International Federal of Organic Agriculture Movement ASIA,簡稱IFOAM Asia)及「亞洲地方政府有機農業促進會」(The Asian Local Governments for Organic Agriculture, 簡稱ALGOA),更在2022年加入「千分之四」倡議(The 4 per 1000 Initiative)國際組織。

▲在花蓮縣政府的媒合協助下,君達休閒農場加入IFOAM,齊心實踐有機農業。

徐榛蔚說,本次世界有機青年高峰會的主要目標是推動全球有機農業發展,為來自各大洲的有機青年提供一個交流和學習的多元平台,包括各種講座、工作坊和實地考察機會,峰會分為有機農業公共政策、有機農業典範、有機農業實踐策略、有機農業行銷等主題,涵蓋智慧農業、有機種子、永續生活設計、蜜蜂、有機酪農業、國際市場及台灣行銷案例等多元面向,討論有機農業的趨勢和新機會,建構年輕領袖和有機從業者的交流平台,以應對共同的挑戰和未來的前景。

高峰會結束後,於9月15日邀請外賓分為兩組參觀花蓮縣內優秀的有機農場和加工廠,路線一是以有機食農教育為主題,參訪推動食農教育有成的吉安鄉化仁國小,及支持校園推廣有機農業的銨廷有機農場;路線二則以產業六級化為主題,參訪花蓮在地掌握有機米專業加工技術的銀川有機加工廠,及以香草串聯農業與觀光產業的君達休閒農場,這些參訪地點的展示了花蓮縣致力於有機農業在教育、生產、加工和旅遊等不同層面的應用,讓可持續發展的有機農業成為花蓮縣的重要支柱產業。

徐榛蔚表示,花蓮縣政府積極發展有機農業,本次與國際有機農業運動聯合會亞洲分會(IFOAM Asia)攜手合作辦理有機青年高峰會,除了借鑒來自世界各地的成功案例和最佳實踐外,也促成全球有機農業的交流,本次參訪地點之一的君達休閒農場,透過花蓮縣政府的媒合,同時加入IFOAM,徐榛蔚說,期望大家攜手合作,共同以有機農業為地球的繁榮和人類的幸福開創美好未來。