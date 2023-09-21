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（中央社記者張雄風台北21日電）環保團體今天呼籲碳費至少每公噸新台幣500元，優惠費率制度可能因此補貼廠商應付出的成本。環境部說，碳費定價待明年第1季審議；至於優惠費率，若業者未達標，會要求繳回。

綠色公民行動聯盟舉辦「優惠費率再研究，五百起徵不折扣」記者會，呼籲今年底前確定碳費起徵費率；在無優惠費率前提，碳費每噸500元起徵，並以2030年時增加至每噸3000元為目標，逐年調升。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，依據美國環保署去年12月提出的估算，1噸碳的外部成本高達190美元（約新台幣6155元），這也意味著若台灣碳費起徵費率訂為每噸新台幣300元時，僅反映約5%的外部成本。

趙家緯舉例，新加坡於2024年起的碳稅便將增至每噸新台幣570元，2022年時韓國的碳交易價格也在每噸540元左右；台灣製造業年排碳量約1.24億噸，若碳費只訂300元，與其他國家的500元有200元落差，相當於補助業者每年240多億元，「在氣候緊急時代是不允許的」。

另外，趙家緯指出，若以科學為本，聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）提出2030年減碳目標應達43%，台灣目前訂出的目標卻只是23%至25%；環境部訂定碳費還會擬優惠費率，達到一定比例減碳量可享優惠，「但現在的目標就已經落後國際了」。

趙家緯說，優惠費率的審議，是否會經過碳費委員會也不清楚，等於欠缺公眾監督；在這過程中會有很多的不確定性，訂出來的優惠費率，可能會有業者關廠及停工等原因減少碳排放量而達標，而不是真的投入減量。

台灣大學社會學系副教授劉仲恩表示，碳稅、碳費的一大優點就是「簡單明瞭」，比起總量管制與交易浮動的價格，碳費能給出非常明確的價格訊號；但從污染者付費的根本原則來說，優惠費率也是多此一舉，反而補貼了應該付出成本的廠商。

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趙家緯進一步說明，目前國際間已經在施行「碳差價合約」，政府補貼減少生產時碳排放的成本與國家碳費的落差；假設成本為每公噸120美元、碳費為80美元，政府補助金額為40美元；隨著生產成本逐年降低、碳費逐年調升，政府就不會再補貼。

環境部氣候署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，目前碳費費率子法仍然在加速訂定中，年底會預告草案，預計明年第1季組成碳費審議委員會進行費率討論；至於優費費率部分，訂定的目的是為了促使企業減碳，若最後企業仍未能達到目標，會要求繳回，因此不會有補助企業的問題。（編輯：管中維）1120921