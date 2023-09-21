中国独立记者黄雪琴与劳工活动人士王建兵被控的“煽动颠覆国家政权”案将于周五（9月22日）广州市中级人民法院开庭审理。一天前，跟进黄王两人案情的社交平台专页"雪饼关注组"发文指，在当事人被捕两年后于19日召开庭前会议。一些人权组织和活动人士表示，支持并参与香港反送中运动的黄雪琴和关注公益事业的王建兵无罪，要求中国当局立即放人，并呼吁公众关注声援。

此案在中文网络空间也称“雪饼案”，即在黄雪琴和王建兵（煎饼）两人名号中各取一字或谐音构成。“雪饼关注组”发布最新情况通报说，此案被当局屡次拖延侦查和起诉，时隔整整两年之后，终于传来法院准备开庭的信息。

通报说，黄雪琴和王建兵2021年9月19日被捕后，经历“指定居所监视居住”、酷刑、身心折磨以及律师解聘，一直难以与外界自由通信。

雪饼关注组表示，黄雪琴、王建兵已被警方任意羁押两年，合法权益一直无法保障，强烈要求法院公开审理，排除非法证据，并允许家属旁听。

关注组指出，本案是无中生有的政治冤案，违背程序正义和中国宪法，任何强迫认罪，或因拒绝认罪被加重刑期等行为，均属政治打压，要求当局立即无罪释放两人。关注组还呼吁各方关注并声援黄雪琴和王建兵。

现年35岁的黄雪琴也是一位女权活动家，曾任《新快报》及《南都周刊》的调查记者，关注性别、平权、官员贪污、企业污染、弱势群体等议题。

国际人权团体呼吁

无国界记者组织9月20日在社交平台X（前称推特）发帖说，“因参与‘米兔’（MeToo） 运动而闻名的调查记者黄雪琴终于排定在本周五（9月22日）受审。无国界记者要求当局立刻释放她！”

在美国的人权组织中国人权也“呼吁当局公开庭审，停止以欲加之罪，何患无辞之手法迫害人权倡导者，立即无罪释放黄雪琴和王建兵。”

中国人权执行主任周锋锁告诉美国之音，他与黄雪琴很熟悉，也一直在关注雪饼案的情况和他们两人的遭遇。周锋锁表示，特别是，黄雪琴可能是第一个实名记录香港反送中运动中的观感，并因此遭到当局忌恨报复。

周锋锁说：“她（黄雪琴）和王建兵经常在一起举行社交聚会，当局对这些有思想有勇气的年轻人非常恐惧，所以以莫须有的罪名把他们抓起来，对他们司法迫害。”

周锋锁也前八九学运领袖之一。他指出，黄雪琴和王建兵作为年轻一代，对中国的弱势群体有特别深切的同情关注，令年长的一代感到鼓舞，认为他们值得支持。

这位人权组织领导人认为，长期拘禁黄雪琴和王建兵而对外界封闭其消息，“是中共当局的一种策略。就是要消灭异议人士的声音，减小他们的影响。因此外界对他们的关注就非常重要。”

案件缘起回顾

据维基百科介绍，2019年6月9日，黄雪琴参与香港的反对逃犯条例修订草案游行，并于翌日在网站Matters上发表文章，题为《记录我的“反送中”大游行》。人权组织“南方傻瓜关注群”指，她几天后在社交媒体发文说：“因为写了这篇文章，广州的员警们今晚又深夜找到家里，家人又被骚扰，父母惊恐万分。”之后黄雪琴被广州公安以“寻衅滋事罪”拘留。2020年1月17日，黄雪琴取保获释。

同年9月19日下午，黄雪琴同好友王建兵一同被广州警方控制，两人后被证实遭广州市公安局警察以涉嫌“煽动颠覆国家政权”的罪名逮捕。40岁的王建兵被捕时为独立公益人士，长期从事关注职业病权益等公益事业。王建兵2005年大学毕业后，加入北京西部阳光农村发展基金从事农村发展工作，开启长期关注青少年教育及成长的公益职业生涯。

据自由亚洲电台报道，黄雪琴的朋友指出，黄雪琴在关押期间有被持续酷刑的情况，当局还通过骚扰和恐吓几十个行动者，非法编造了黄雪琴和王建兵的罪证，把他们定期参加一些朋友的聚会，定义为威胁国家安全的行为，因此担心当局会将他们判重刑。据悉，黄雪琴和王建兵家人聘请的律师被认为在当局压力下解聘，改由官派律师上庭代理他们。