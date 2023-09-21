一銀、兆豐攜手主辦台勝科187.5億元ESG綠色聯貸（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台塑集團及下台勝科聯貸案於9月20日完成簽約。此為台勝科首度於市場籌組聯貸案，由第一銀行及兆豐銀行統籌主辦，原預計募集150億元，在各大銀行踴躍參與下，最終獲得472億元額度支持，超額認購倍數達3.15倍，最後敲定187.5億元。

台勝科由「台塑企業」及全球第二大半導體矽晶圓廠日商「SUMCO」合資成立，為專業8吋及12吋矽晶圓製造商，具市場競爭優勢及技術領導地位，本次資金主要用於營運週轉及擴建支出，隨下游客戶端庫存消化告一段落，加上5G、AI、電動車與數據中心等蓬勃發展，半導體市場將重返成長態勢，預期市場對12吋矽晶圓需求量將持續增加，未來營運動能可期。

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此次聯貸案以永續觀點置入ESG（環境、社會、公司治理）永續指標連結授信條件，透過檢視台勝科之各項永續績效指標，並視指標達成績效，給予優惠利率減碼，以善盡企業社會責任及接軌國際永續發展趨勢。

一銀積極力挺企業投資臺灣及產業升級，持續深耕綠色金融並推動「永續績效連結貸款專案」，已連續3年獲得「TSAA 台灣永續行動獎」肯定，母公司第一金控於2022年獲金管會擇定為「永續金融先行者聯盟」成員，是唯一入選的公股金融機構。兆豐銀行致力追求永續成長，推動綠色金融不遺餘力，連續於2021年及2020年兩度榮獲亞太區貸款市場公會（APLMA）評選為「台灣年度最佳聯貸銀行」殊榮；2家統籌主辦銀行於2023年均獲金管會頒發績優銀行殊榮。

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