美駐日大使貼圖:中共禁日水產 卻在日本海域捕魚

【新唐人北京時間2023年09月22日訊】中共藉福島核處理水排海炒作反日,美國駐日大使接連替日本發聲。日前他又貼出中國漁船在日本海域捕魚的照片,嘲諷中共禁止進口日本水產品。

9月21日,美國駐日大使拉姆‧伊曼紐爾(Rahm Emanuel)在X平台(原推特)張貼多張照片,並配文稱:「據説一張圖能勝過千言萬語。在中國(中共)對日本海域實施海鮮禁令後,中國船隻9月15日還在日本海岸附近捕魚。」

他張貼了三張拖著漁網的船隻的照片。其中兩張可見,船身上疑似印有「China(中國)」字樣。還有一張照片,顯示當時這些漁船位於日本專屬經濟區(EEZ)內,日本衝繩島的西側。

They say a picture is worth a thousand words. Chinese vessels fishing off Japan’s coast on September 15th, post China’s seafood embargo from the same waters. #Fukushima pic.twitter.com/ziskkY9fug — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 22, 2023

8月24日,即福島核處理水開始排海的當天,中共就宣布禁止進口所有日本水產品。中共還操控輿論,炒作所謂「海水核污染」,導致中國民衆對日本海鮮乃至所有海產品的抵制。外界普遍認爲,北京是出於政治目的。

伊曼紐爾隨後譴責了中共的禁令,並數度前往福島聲援日本漁民,並在X平台公開他大吃生魚片的照片,以證明日本水產品的安全。

他還就中共國防部長李尚福失蹤一事,兩次發文嘲諷中共當局,引發北京不滿。

美國NBC新聞9月20日稱,爲了讓拜登11月能在舊金山會晤習近平,拜登政府已經要求伊曼紐爾有所「節制」,不要再觸怒北京。但伊曼紐爾隨後向日本產經新聞澄清,上述報導並非實情。

除了不斷發文駁斥中共,伊曼紐爾也在採取行動支持日本。

據日本共同社報導,美國駐日大使館正在探討攜手日本政府,為扇貝水產商提供支援。大使館計劃介紹台灣、泰國和越南境内在美國食品藥品管理局(FDA)註冊登記的加工設施,來協助日本扇貝剝殼加工,以便日本扇貝對美出口得以維持。

報導說,此前出口美國的日本扇貝主要通過中國加工。去年經由中國加工後出口美國的日本扇貝,價值高達一億美元。

