有圖有真相 美國駐日大使再打臉中共

【新唐人北京時間2023年09月23日訊】美國駐日本大使伊曼紐爾週五發表演講，譴責中共對他國的經濟脅迫。而前一天，他再次抨擊中共對國內民眾有關福島核廢水的宣傳。

身為美國駐日本大使，伊曼紐爾（Rahm Emanuel）一直站在反抗中共的最前沿。

週五，伊曼紐爾在東京發表演講，矛頭繼續對準中共。

美國駐日本大使拉姆‧伊曼紐爾：「毫無疑問，經濟脅迫是中共所有經濟手段中最常用、最具破壞力的一種。」

在日本開始排放福島核廢水之後，中共迅速祭出脅迫手段，下令禁止日本水產品的進口，但同時卻對國內民眾封鎖和隱瞞相關真實信息及檢測數據。為力挺日本水產業，伊曼紐爾曾親自前往當地市場，品嚐福島的海產品。

週四，伊曼紐爾在社交平台X上貼出實錘證據，顯示中國漁船早在本月15號，就已來到福島外海開始捕魚作業，無聲打臉中共的「核污染」言論和罔顧事實的水產品禁令。

伊曼紐爾：「無論是韓國決定部署薩德系統來應對朝鮮的安全問題；還是澳大利亞天經地義地提出新冠病毒起源問題，想要查個水落石出；抑或是立陶宛表達在台灣問題上的立場，所有這些國家都成了（中共經濟脅迫的）目標。」

過去兩週來，伊曼紐爾還多次在社交平台X上針對習近平和失蹤的中共國防部長李尚福進行調侃和嘲諷，語言幽默犀利，不但大大提升了國際社會對李尚福下落的關注度，也令中共當局顏面盡失。

伊曼紐爾：「我只能說，最重要的角度就是站在全局去看，三個半星期過去了，你我都還站在這裡，但沒人能告訴我中共國防部長在哪裡。我想這才是最重要、最真實的，所以大家就依此下結論吧。」

新唐人電視台記者喬安綜合報導

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