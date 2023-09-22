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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）農業部林業及自然保育署新竹分署8月間在苗栗縣後龍推動手作營造埤塘友善棲地，近期監測發現有逾百顆大田鱉的卵塊，且後續也順利孵化，提升自然環境棲地品質。

林業及自然保育署新竹分署指出，大田鱉是台灣體型最大的昆蟲，在農田及濕地昆蟲中屬於食物鏈頂端物種，牠的存在象徵一個穩定健全的生態系；由於對環境敏感，只能在無毒、乾淨的水域生存，一旦使用農藥、化肥，幾乎就找不到大田鱉的蹤跡。

新竹分署今天透過新聞稿表示，苗栗縣後龍鎮後龍好望角一帶，因豐富的自然生態資源及過去居民開墾利用的人文背景，交雜出在地特有的埤塘里山地景，然而因為農村人口大量流失、埤塘的利用逐漸式微、外來種入侵、農藥污染甚至珍稀物種的盜獵，使淺山埤塘的自然資源逐一劣化消失。

新竹分署推動「國土生態綠色保育網絡平台」，今年8月結合民間團隊夥伴，在苗栗後龍過港段保安林地投入埤塘棲地營造協力活動，以傳統手作方式進行埤塘周邊截水溝與水路整理，及下水進行埤底土壤晶化作業，透過深水區踩踏及淺水區糊邊坡，讓埤塘水源能穩定供應及具保水能力。

團隊也製作棲枝，打造適切的居所及產房，供大田鱉產卵，且經過3週監測觀察，果然有好消息。

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新竹分署說，團隊成員9月14日在其中一處棲枝上發現大田鱉的卵塊，卵的數量多達上百顆，當天同時看到公大田鱉從水中爬上棲枝，將身體上的水敷在卵塊上做為保濕保護；2天後，也順利孵化並滑落入水中，在繁殖季節的尾聲，完成世代交替。

「具環境指標性的大田鱉回來了」看到大田鱉回到後龍好望角的自然棲地，團隊夥伴認為是好的開始，對埤塘棲地營造更具信心，期盼將此次成功經驗擴及更多埤塘，提升自然環境棲地品質。（編輯：張銘坤）1120922