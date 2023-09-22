黃雪琴、王建兵被控「煽顛」庭審 人權組織籲放人

【新唐人北京時間2023年09月24日訊】9月22日，被關押兩年的著名女權人士黃雪琴、勞工行動者王建兵被控「煽動顛覆國家政權」案在廣州市中級法院第一次開庭。中共如臨大敵，封鎖法院周邊街道。多個國際人權組織發聲譴責中共當局，呼籲釋放黃雪琴、王建兵。

9月21日，長期關注黃、王兩人情況的「雪餅關注組」發文稱，9月22日早上九點半，黃雪琴、王建兵案在廣州中級法院開庭，法院門口周邊連夜封路，不允許任何人聚集和圍觀。

來自美國、英國、德國、法國和荷蘭等7個西方國家的外交官，要求以觀察員身分參加進入法庭聽審，但被中共當局拒絕。當日庭審結束，未當庭宣判。

此案也引起國際人權組織關注，在案件開庭前，國際特赦組織（Amnesty International）與32多個人權組織發表聯合聲明，呼籲中共當局必須立即釋放人權捍衛者黃雪琴和王建兵。

聲明指出，黃雪琴和王建兵不該因為和平行使人權而遭受拘捕，中共當局對兩人作出控罪，是北京害怕和平活動打壓批評的聲音。聲明敦促中共當局停止騷擾、逮捕和威脅其他人權維護者。

9月23日，聲援兩人的「雪餅關注組」（Free Huang Xueqin & WangJianbing 釋放雪餅）在X（推特）平台發布兩人的起訴書內容，起訴書宣稱，在2020年，兩人參與「非暴力運動」網課培訓。

黃雪琴被指控明知課程含有「煽動顛覆政權」的內容，還介紹他人參加，協助開展該培訓活動。王建兵被指控參與多個境外網絡群組，多次在境外媒體和網絡平台發表或轉發攻擊中共政府的言論。

雪餅關注組聲明說，黃、王兩人自2021年9月19日被捕後，經歷「指定居所監視居住」、酷刑、身心折磨以及律師解聘等，一直難以與外界自由通信。案件被當局屢次拖延偵查和起訴，整整兩年。兩人在裡面為了堅守立場而遭受折磨、酷刑和各種身心傷害。

聲明再次表達立場：此案是完全無中生有的政治冤案，違背程序正義和憲法。當局必須立即無罪釋放兩人。任何的強迫認罪或者因拒絕認罪而加重刑期的行為都是毫無正義的政治打壓。

根據網絡資料，黃雪琴是女權人士、獨立記者，曾任《新快報》及《南都週刊》調查記者，關注性別、平權、官員貪污、企業污染、弱勢群體等議題，也參與多起#MeToo案件的報導，為性侵害、性騷擾受害人提供幫助和支持。

王建兵，獨立公益人、勞工行動者，長期關注青少年教育及成長，曾擔任西部陽光基金會農村教育項目主管，2014年加入廣州恭明社會組織發展中心，作為青少年成長項目和殘障社群賦能項目主管及統籌，支持和發起相關社區項目工作。2018年起開始關注職業病工人的權益倡導和服務性工作。王也是國內#MeToo運動重要的支持者。

（記者李郦綜合報導/責任編輯：李謙）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/23/a103790766.html