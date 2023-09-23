【未解之謎】魏斯博士（上）看到地球未來

大家好，我是扶搖，歡迎和我一起探索未解之謎。

有人說自己是無神論者，有人說自己相信神的存在，有人說自己是未知論者。每個人都有不同的認知，不過呢這些認知並不是一成不變的，我們今天故事的主人公布萊恩‧魏斯（Brian Weiss）博士就是這樣一個從地道的「無神論者」轉變為相信輪迴轉世存在的人，更奇特的是，他還經過多年研究洞悉了靈魂存在的意義，並發現了地球被安排的命運。下面我們就來說說他的故事。

獨特的人生

著名的精神科專家、心理治療師布萊恩‧魏斯博士，有著非常獨特的人生經歷。他通過對前世的回溯和來生的前瞻，幫助他的病人得到治療，不僅治癒了病痛，還能幫助病人了悟人生因果，從而開啟更加積極的人生。

我們先從三十多年前，他的那本暢銷書《前世今生》（Many Lives, Many Masters）說起。

《前世今生》出版於1988年，這本書的問世，讓當時許多的世界名人、億萬富豪、政治領袖成為了魏斯博士的病人。也讓他成為了歐普拉的脫口秀（The Oprah Winfrey Show），拉里‧金的現場節目（Larry King Live）、20/20、《48小時》、CNN探索頻道的座上客。

魏斯博士的研究一時間也成為數不清的雜誌、報紙和電視節目中談論的話題。等待他的演講與開授催眠課程的時間表，更是常年排得滿滿的。

從無神論到相信輪迴轉世

布萊恩‧魏斯博士曾強調，自己過去是一位堅定的無神論者。他畢業於常青籐名校耶魯大學和哥倫比亞大學，接受過醫生的正規訓練，是權威的心理醫學教授和主任醫師。那時他已經發表了四十多篇的科學論文及專著，在精神藥物學與腦部化學領域獲得國際認可，在那些領域享有很高的聲譽。

那時他領導一個治療睡眠失調的中心，運用電子器材進行物理治療。用他的話講，「不是弗洛伊德類型的，而是純科學型的。」他還領導著一個正電子發射（PET）頻譜掃瞄中心。他曾表示，對於「非科學」領域，如「超心理學」領域，他持徹底的懷疑；而對於前世輪迴的概念不僅「一無所悉，也不屑一顧」。

就是這樣的一位科學家，在遇到了他的一位病人、凱瑟琳之後，人生發生了徹底的改變，用他自己的話講，「從此走上了一條更加科學的探索之路」。

我們來看看，那時究竟發生了甚麼，從此改變了他們兩人的生活。

布萊恩‧魏斯博士在他的《前世今生》書中有這樣的描述，「催眠中的凱瑟琳莫名其妙地開始回憶前世，其中還有另外空間的高級靈性大師給予的教導。她所有的病症，在前世回溯後都獲得了改善。」這讓魏斯博士感到了萬分地震驚。這件事的衝擊，讓他進入了「輪迴」、「靈魂」的世界。

而讓魏斯博士更加震驚的一次經歷，是在1982年的一天，他記述道，在安靜微暗的催眠診療室裏，正在對凱瑟琳進行催眠當中……「凱瑟琳以如雷貫耳般的奧秘向我揭示有關我父親與兒子的訊息，震得我雙耳欲聾……我的手臂直起雞皮疙瘩。」他對當時的場景這樣的描述道，「凱瑟琳不可能知道這些事，甚至也沒有地方可查：我父親的希伯來名字；我曾有個兒子，死於千萬分之一機率的先天性心臟缺陷；我對醫學界的看法；我父親的和我女兒的命名。」

「這太細緻、太充份了，不可能是假的。如果她能說出這些事，是不是還能說出更多？」他想要多知道一點有關父親與兒子的訊息，就這樣，打開了他曾經封閉的心靈，讓魏斯博士開始認真面對來世與超異能現象的可能性。

在那之後的研究當中，布萊恩‧魏斯博士帶著對有關輪迴轉世的科學論文強烈興趣，翻遍了醫學圖書館。在進行了大量的閱讀後，他表示讀得越多，就越讓他意識到，儘管自認為受過良好教育的他，發現自己的知識面還是非常的有限。他記述道，「許多這方面的研究和出版物，都是由知名的臨床醫生和科學家們實施、驗證並重複的，但是很少人知道他們的研究。」

就是從這種難以置信、懷疑，到不斷發掘的過程中，加上不斷地接觸病人的經驗中，讓布萊恩‧魏斯博士的價值觀發生了轉變。他注意到自己在「從物質轉入精神，而且更關心人我之間的關係，不再汲汲於名利」。他也開始理解了甚麼是可以帶走的、而甚麼帶不走。

布萊恩‧魏斯博士在書中還提到了這樣一件事，就在那幾周，他重溫了在哥倫比亞大學念一年級時所學的比較宗教課的課本，他發現，在《聖經》舊約和新約全書中確實提到輪迴轉世，只是在公元325年，羅馬康斯坦丁大帝和他的母親海倫娜，將新約中關於輪迴轉世的內容刪去了。

另一本揭示對來生前瞻的書

如果說《前世今生》說的是如何通過對前世的回溯來影響當今的人生，那麼布萊恩‧魏斯博士的發表於2005年的另一本書《一個靈魂，多個身體》（Same Soul, Many Bodies），則揭示了如何通過對來生的前瞻，產生對今世人生所起到的積極作用。

布萊恩‧魏斯博士曾說過，自己對催眠的興趣始於對夢的研究。有些人可以做具有預見性的夢，他們會夢到未來，而且將來的事情常常會按它們夢裏的情形發生。這不奇怪嗎？「人們怎麼可以夢到將來，而且未來發生竟然和夢裏夢到的一樣！」

他當時的想法是：如果人們能在睡夢中進入未來，那麼進入催眠狀態時他們應該也可以進入未來。他還發現，似乎每次夢中人的不同決定，也會改變自己的未來。這就是後來《一個靈魂，多個身體》的緣起了。

這本書中記述了數十個詳細描述前世和未來生活經歷的案例，讓我們看到現在所做的選擇將如何決定未來的生活品質。比如，薩曼莎（Samantha）在得知自己未來將成為一名偉大的醫生後，克服了學業上的失敗；伊芙琳（Evelyn），在她將前世和未來的生活設想為仇恨的受害者後，她的恐懼和偏見消失了。

更加有趣的是，在他的這本《一個靈魂，多個身體》的書中，魏斯博士通過前瞻療法，不僅使得許多病人消除了對今生的不安和恐懼，換以積極的心態去面對未來，催眠者更是不約而同地談到了在不久的將來，我們這個星球上將會發生的巨變。

地球會經歷的三個階段

在陸續到來的未來歲月，催眠者普遍看到的是，我們的地球會經歷如下的三個階段：

在第一階段裏，基本上就是現在，「會有自然的或人為的各種災難、慘劇發生，但還不是全球範圍的。有毒的東西越來越多，地球上人滿為患，污染日劇，全球暖化，但人們還都活著，用斯蒂芬‧桑德海姆（Stephen Sondheim）歌中的一句話來說，就是「我們還在那兒」。

在第二階段裏，「人類第二次『黑暗時代』開始來臨，我不知道是甚麼造成了這樣的黑暗，黑暗也許是淨化的需要，但是我們確實看到了巨大規模的人會死去。」「人類只有部份人可以轉生到那一時代。也許我們的主意識已經改變昇華，因而我們將在另一境界，另外空間注視著那一切。我們也許已經不在地球上。我們有些個人的未來也許比地球的未來更走得遠而高級；我們中有些人也許會轉生在另外的空間與世界裏。」

然後便是第三階段，當那個階段來臨時，「一切都是那樣的令人迷醉般地純樸而簡單，萬物生機勃勃，世界成和平之鄉。」有些人看到了：需要穿過烏雲後才能看到那無比的光明，但無論如何，「他們（指被催眠者）全都看到了那種光明，他們都感受到了那種和平，他們都在被催眠後發生了身心的改變（，開始了一種積極向上的生活態度）。」

在對數千例病人的催眠治療中，魏斯博士發現，每個靈魂都是不朽的。地球就像雜亂無章的一間學校教室，各樣的靈魂在那裏轉生演化，目的是為了找到信仰、學會仁慈並由此超越恐懼和憤怒。

前世、今生、來世就像一條風貌各異的河，前世的傷痛與亂石，是今世的困擾與學習的功課，而來生，則充滿了各種可能，要轉向曲折的支流？或匯入平靜的海洋？一切，取決於當下的選擇。

在《一個靈魂，多個身體》書中的最後，魏斯博士這樣寫道：「斗轉星移，我認為當更多的人們都去嚮往和追求一個更加和平與純樸的世界時，那樣的世界將會到來。要做到這一點，我們每一個人必須記住：我們來到這裏的目的是為了永生。哎，太多的芸芸眾生或者並不知道這一點，或者，在每日的紛繁俗事中，已經忘卻了為何活在世上」。

對於靈魂的描述

這位靈魂的探尋者，布萊恩‧魏斯博士，在一次座談會上對於靈魂有過這樣一段描述：「靈魂是我們永恆、不朽的那部份，不會隨著肉體的死亡而死亡，那是我們的真實的本性。正如人們所說，我們不是擁有精神體驗的人類，而是擁有人類體驗的精神存在，那就是我們的靈魂了。如果人們能夠站在靈魂的視角去看待人生，而不是站在人生今世的視角，那麼人就將了解到更真實的生命本質，活出一個真正的自己。」

魏斯博士還在自己隨身帶的文件夾裏存放著一張紙，紙上記錄著愛因斯坦關於靈魂為光學幻象所迷的這麼一段話：「一個人是我們稱之為宇宙的這樣一個整體的一個部份，侷限在這層時間和空間的框框之中的一個部份。他在體驗思想和感覺時，常常與整個世界脫離，生活在一個自我意識所看到的光學幻象中。這幻象對我們來說如同監獄，它將我們囚禁在自己的個人慾望之中，便是有限的關愛也只給了離自己身邊最近的極少人。我們要做的就是必須從這樣的監獄中解放出來，將我們慈悲和關愛的範圍擴大到能容納所有的生命，乃至整個自然。」#

------------------

📰支持大紀元，購買日報：

https://www.epochtimeshk.org/stores

📊InfoG：

https://bit.ly/EpochTimesHK_InfoG

✒️名家專欄：

https://bit.ly/EpochTimesHK_Column