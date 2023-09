美国驻日大使拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)周五(9月22日)再次在社媒体上发声,谴责中国对邻国的胁迫行径。他在推特上发布中国渔船在日本沿海捕鱼的照片,揭露中国当局一方面为日本排放核处理水污染海洋而禁止进口日本海鲜产品,另一方面又允许本国渔船到日本沿海捕鱼的虚伪做法。

伊曼纽尔周五在东京的一次讲话时指出,“中国的经济胁迫是北京工具箱里使用时间最久而且最为恶毒的一个工具。”

伊曼纽尔是一位言辞犀利的外交官,他对中国战狼外交和国内政治丑闻时常通过社媒体发表评论。有报道说,白宫日前通过内部向伊曼纽尔打招呼,不要在社媒体上发布对中国不友好的言论。如果这个传言准确的话,伊曼纽尔周五发布照片抨击中国的言论可以被视为“顶风作案”,表现了他对自己真情实感的坚持。

伊曼纽尔在他发布的四张中国渔船照片上说,“人们说一张照片胜过一千个字。9月15日,中国渔船在日本海岸附近捕鱼,就在中国禁令所限海域捕鱼”。

中国外交部发言人毛宁在周五记者会上回答了有关伊曼纽尔批评的时候回答说,“日本强行向海洋排放核污染水,自人类和平利用核能以来没有过先例”。她呼吁美方“停止偏袒、纵容日本的不负责任行为。”

伊曼纽尔曾经担任美国芝加哥市市长和美国前总统奥巴马的白宫幕僚长。

最近他在社媒体上对中国国防部长李尚福缺席与越南官员的一次会晤后的下落提出质疑,并询问李尚福是否已经被软禁。

有关李尚福失踪的消息引起媒体广泛猜测,不少指称,李尚福已经被中国当局双规,接受调查。路透社的十个消息来源都证实了这个说法。

伊曼纽尔公开表示,习近平的内阁“现在就像阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)的小说《无人生还》(And Then There Were None)一样”,并暗示中国部长的失业率可能超过中国青年失业率。

今年夏季,官方公布的统计数字显示中国的青年失业率高达21%,随后中国官方停止公布相关数据。

伊曼纽尔还在推特上发文严厉批评习近平,称他是“一个无能的经济管理者、一个外交政策的失败者和一个笨拙的潜在马基雅维利主义者(Machiavellian)”。他还表示,习近平领导下的政府“更是一团糟”。

伊曼纽尔在周五讲话后没有回答有关白宫是否要他噤声的问题,反而请媒体去看看白宫印太事务协调人库尔特·坎贝尔周四在NBC采访中发表的对他的看法。

坎贝尔称伊曼纽尔是一个“超级明星”,一位“服务出色”和高效的美国代表。

伊曼纽尔说:“大的画面,也是更为重要的画面是,三个半星期之后,你们和我都站在这里,你们却不能告诉我这位国防部长究竟在哪里!”