2023年9月23日 星期六 下午4:26:15 [台北標準時間]

電小肆

為滿足創作者的效能與行動需求，技嘉新推出的 AERO 14 OLED 在 14吋、1.49公 斤的機身配置中，搭載 NVIDIA GeForce RTX 40 系列獨顯來提供強大運算效能，並搭配 OLED 顯示器，除了可支援 2.8K 解析度與 HDR 功能之外，出廠前都會經過專業校色，並通過 Pantone Validated 色彩校準認證，確保每台 AERO 14 OLED 都能達到最準確的色彩表現，讓創意工作更加無往不利。

航太級鋁合金打造一體成型完美機身

技嘉 AERO 14 OLED 機身採用大量航太級鋁合金材質，並透過數以萬刀 CNC 工法歷經 336小 時才達到幾乎零工差且堅固耐用的一體成型機身。機身表面完全沒有使用任何的化學塗料，而是採用陽極處理與多達 11 道氧化工法上色後才呈現出的自然金屬銀色以及霧面雪紗的觸感。

這種上色工法不僅為了提升外觀質感，同時機身表面具備抗磨損、耐腐蝕以及疏水抗污特性，進而加強耐用度與避免指紋沾染。此外，筆電本身沒有採用任何化學塗料，製作過程中也大幅減少會污染環境的物質，非常符合現今工業主流的環保製程概念。

雖然使用全金屬設計，但筆電重量還是控制在 1.49 公斤左右，厚度也只有 1.7公分，攜帶起來非常方便也不吃力。

在筆電上蓋所鑲嵌的 AERO logo 字樣還特別導入了微奈米雷射（NIL）光學層壓印技術處理，來使 logo 字樣呈現出霓彩效果，從不同角度看的時候便能映出不同的色彩光澤。Logo 本身也帶有 LED 白光點綴，充電使用時會自動點亮白光。

極致對比與精準校色

面對影音剪輯、照片編修或是繪畫作品等創作工作而言，顯示器的色彩是否準確以及廣色域的支援性，都會影響到作品最後的呈現效果，要能夠稱之為創作者專用的筆電不僅僅只有具備規格優異的處理器或是顯示卡，筆電的顯示面板還得要能夠滿足創作者的需求。

技嘉這款 AERO 14 OLED 採用色彩飽和度、準確度以及色域等方面表現都相當優異的 14 吋 OLED顯示器，除了可支援 2.8K 顯示解析度與 90Hz 更新頻率之外，還能夠支援 100% DCI-P3 專業級色域，並具備 VESA DisplayHDR 600 True Black認證，當系統開啟 HDR 功能時，顯示器最高亮度可 達 600 nits，最低亮度為 0.0005 nits，能夠呈現近乎真黑的極度對比，讓使用者觀賞 HDR 影片時有最佳的畫面效果。

此外，為了確保色彩準確度，每一台 AERO 14 OLED 在出廠之前都會經過 X-Rite 校色程序，並通過 Pantone Validated 認證，確保創作者拿到的 AERO 14 OLED 機台都能夠達到 Delta E<1 平均色偏值以呈現最準確的色彩表現。

這款顯示器也有通過德國萊茵（TÜV Rheinland）Eyesafe 2.0 顯示護眼認證，確保顯示器符合低藍光與低頻閃標準，在長時間工作的過程中可以避免因為有害藍光與畫面閃爍對眼睛帶來傷害。

AERO 14 OLED 使用了 16:10 比例的 14 吋 OLED 顯示器，能夠比一般 16:9 的顯示器增加 12% 的瀏覽範圍，再加上搭配了四邊極窄邊框的設計，可以提供使用者更廣的觀賞視野。

即便採用極窄邊框設計，顯示器上方仍然內建 1080P 視訊鏡頭，可支援 Windows Hello 臉部辨識功能。視訊鏡頭的兩側還有設置陣列式麥克風，並有特別導入 DTS:X Ultra 雙向 AI 降噪技術，使用者進行視訊會議的時候，可以開啟這個功能來消除所處環境的雜音，讓視訊會議或簡報的過程不受外部干擾。

鍵盤按鍵採用雷雕與白色背光設計，按鍵行程達到 1.7mm，敲擊手感更好，並支援全區防鬼鍵功能。技嘉也為這款筆電加入 ai EyeCare 功能，可自動依據不同環境光源調節鍵盤背光。鍵盤右側還有獨立的 Home、Page down、Page up 與 End 功能鍵，全尺寸方向鍵操作起來更加順手。

觸控板尺寸不僅比一般 14 吋筆電稍大，還採用特殊玻璃表面搭配抗指紋鍍膜設計，不僅滑動起來更加滑順，清潔保養也非常方便，觸控板上加入了 AERO 字樣壓印，也讓筆電整體質感加分不少。

效能、擴充一步到位

AERO 14 OLED 搭載 4 效能核心、8 效率核心的 Intel Core i5-12500H 處理器，最多可達到 16 個運算執行緒，以提供強大多工運算效能。搭配 6GB GDDR6 顯示記憶體的 NVIDIA GeForce RTX 4050 繪圖晶片，能夠在遊戲、AI 運算以及專業繪圖方面提供使用者最佳效能表現。另外配置了 16GB LPDDR5-4800 記憶體、一組 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD。

雖然是 14 吋機種， 但是 I／O 埠規格還是給的很足，筆電左右兩側與後側共配置兩組 DP、USB Type-C（TB4）、一組提供充電的 USB Type-C，一組 HDMI 2.1、兩組 USB 3.2 Gen1 Type-A，一組 UHS-II MicroSD 讀卡機，以及 3.5mm 耳機麥克風音源孔。

技嘉 Windforce Infinity 散熱技術

為了完美釋放 AERO 14 OLED 硬體效能，特別導入技嘉 Windforce Infinity 散熱技術，從筆電 D 件可以直接看到這款筆電在底部、後方與兩側都有大面積散熱開口，並有加入增高的防滑底墊，，讓筆電底部有更多的進風空間來加強散熱效果。

卸下底蓋後，內部散熱模組是利用三根熱導管來將廢熱導到散熱鰭片之外，並設置了兩個 72 葉風扇加速將廢熱從四個風口導出筆電。而且每個風口所搭載散熱鰭片還特別將厚度縮減 30%，藉此增加鰭片數量以及散熱表面積，以達到最佳的散熱效果。

Gigabyte Control Center獨家軟體

目前技嘉已經將軟體功能都整合到了 Control Center，除了基本功能設定之外，還有 Ai Boost 功能，內建創作者、會議以及安靜節約電源等情境模式，當使用者需要筆電提供最佳效能時，只要切換到創作者模式之後，系統就會自動調控硬體的效能輸出與散熱設定，讓筆電能夠輸出最好的效能表現。

也可以在風扇控制頁面中依照需求切換到各種情境模式，若想進階一點也可以自己調整風扇曲線，手動調整風扇的轉速。

實際效能測試

接著就來實際測試一下 AERO 14 OLED 的實際效能表現吧!

透過 CPU-Z、Cinebench R20 與 R23 軟體來進行處理器在多核心與單執行緒狀況下的實際效能表現。其中 CPU-Z 的測試結果分別可達到 5896.1 分與 695 分。而 Cinebench R20 的測試結果則可達到 4713 pts 與 632 pts。至於 Cinebench R23 的測試結果則可以達到 10732 pts 與 1621 pts。

GPU 效能測試則透過 3DMark ，在 Speed Way／Port Royal／Time Spy／Fire Strike 等測試情境的測試結果分別可達到 1313、3228、6030 與 11960 分的效能表現。

整體效能測試則是使用了大家都很熟悉的 PCMark 10 軟體進行測試，這項測試獲得 7460 分。

接著透過 Blender 來實際看一下這款筆電在實際進行場景渲染時的效能表現。這個測試主要透過CPU 或 GPU 進行 monster、junkshop 以及 classroom 三個場景渲染。

當使用 CPU 進行測試時，三個場景渲染的測試結果分別為76.41／42.68／32.66 samples／min；而使用 GPU 進行測試時，三個場景渲染的測試結果分別為1137.65／636.98／84.35 samples／min。

總結

創作者的工作模式早已不再像以往需要被侷限在單一場合，只要有網路的地方就能夠開展工作。技嘉 AERO 14 OLED 僅 1.49 公斤的重量，非常符合創作者的行動需求，加上俐落簡潔的外型與扎實的機身質感，美型外觀很難不受到注目。

雖說技嘉 AERO 14 OLED 只是一台 14 吋的筆電，但硬體方面卻沒有絲毫妥協，Intel Core i5 處理器與 NVIDIA RTX 40 系列獨顯的搭配，能夠提供源源不絕的強大效能，更重要的還搭載了色域、色準以及HDR功能都面面俱到的OLED顯示器，無論是在執行創意工作或是多媒體娛樂方面，都能讓使用者獲得絕佳的視覺、影音饗宴。

想要一款能讓自己隨時隨地開展創意工作的筆電嗎？，技嘉 AERO 14 OLED 無論是在外型、硬體或軟體等各方面都夠完完全全地滿足創作者的需求，值得你列入考慮~