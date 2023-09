完成62.1億公里旅程 史上最大小行星樣本返地球

【新唐人北京時間2023年09月25日訊】美國國家航空暨太空總署(NASA)於2016年發射的太空船歐塞瑞斯號(Osiris-Rex)24日帶著歷來蒐集到最大的小行星樣本,完成62.1億公里的旅程返回地球,在猶他州沙漠軟著陸,為這趟歷時7年的太空之旅寫下最後高潮。

歐塞瑞斯號於2020年從小行星貝努(Bennu)的岩石表面採集了約250公克的塵埃樣本,今天(24日)早上從高度超過10萬8000公里的高空釋放太空艙。

太空艙在穿越地球大氣層的最後13分鐘,是以時速超過4萬3452公里的速度衝過大氣層,溫度高達攝氏2760度,因此非常危險。

但NASA成功於當地時間上午8時52分,在猶他州軍方的測試暨訓練場完成太空艙軟著陸。

NASA的影像顯示,地面上輪胎大小的太空艙沒有破裂,這代表最重要的氣密封存仍保持良好,樣本也沒有受到沙漠污染。

NASA表示,研究團隊隨後用直升機將太空艙吊掛到附近一座「無塵室」。於此同時,歐塞瑞斯號啟動了發動機,改變航線、遠離地球,且「正在前往」另一顆小行星阿波菲斯(Apophis)。

一名NASA播報員在太空艙著陸過程的網路直播中說:「歐塞瑞斯號的樣本回收艙著陸!」附近的任務控制中心也響起工程師和團隊成員的掌聲與歡呼。

中央社引述法新社報導,科學家們對這個樣本寄予厚望,稱這將讓人們更瞭解太陽系的形成,以及地球是如何變得適於人居。

NASA在前身為推特(Twitter)的社群平台X上發文表示,這個太空船完成了62.1億公里的旅程,是美國首次將這類樣本送回地球的任務。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示,小行星的塵埃「將讓科學家們能對我們太陽系的起源有非凡的瞭解」。

NASA表示,即使少量樣本也應該能「幫助我們更瞭解可能威脅到地球的小行星類型」。

NASA科學家賽門(Amy Simon)指出,這次帶回地球的樣本「具有歷史意義」,因為「這是阿波羅任務(Apollo)獲得月球岩石以來,我們帶回地球的最大樣本」。

小行星貝努的樣本明天(25日)將送往休士頓的詹森太空中心(Johnson Space Center)做進一步研究,NASA計劃在10月11日的記者會上宣布初步研究結果。

大部分的樣本將保存起來供後世研究,約1/4會立即拿來進行實驗,少量樣本會轉交給任務夥伴日本及加拿大。

日本2020年在「隼鳥2號」(Hayabusa-2)任務中,將來自小行星「龍宮」(Ryugu)約5.6公克的塵埃帶回地球,並將少量顆粒轉交給NASA。

但賽門表示,這次從貝努取得的樣本大上許多,可以進行更多測試。

