最大小行星樣本著陸 NASA開啟宇宙探索新篇章

【新唐人北京時間2023年09月26日訊】美國宇航局NASA的歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）太空艙，在宇宙軌道航行7年多，如今在9月24日，將小行星貝努的樣本成功帶回地球，為科學家們開闢了全新的探索領域。

歐塞瑞斯號於2020年在小行星貝努（Bennu）的岩石表面採集了約250克塵埃樣本，在歷時2年，完成62.1億公里的太空旅程後，終於在9月24日早上返回地球。

NASA影像顯示，太空艙在美國猶他州鹽湖城西南約80英里（128公里）處的沙漠中成功著陸，沒有發生破裂，樣本也沒有受到污染。

NASA約翰遜太空中心首席科學家斯坦斯貝里 :「一旦這些樣本被送往約翰遜太空中心，就可以開始拆除科學罐進行評估，並將樣本提供給科學界。」

NASA表示，這是迄今為止最大的小行星樣本返回地球。

歐塞瑞斯號首席調查員勞雷塔 ：「對我來說，這個推動這一計劃的關鍵目標之一，是探索像貝努這樣富含碳元素的小行星所提供的化合物，可能與我們星球上的生命起源有關。」

而作為這項國際太空計劃的參與國之一，加拿大宇航局因為提供了關鍵設備——激光高度計歐拉（OLA），因此首次獲得貝努小行星樣本的一部分。

科學家希望通過對這些樣本的研究，對太陽系的形成有更加深入的了解。

新唐人電視台記者安妮、實習記者初霽綜合報導

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