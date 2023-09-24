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（中央社記者張雄風台北24日電）環境部表示，截至8月底，全台土壤及地下水污染場址面積約1465公頃，未來1年將進行整治中土壤污染場址碳含量調查，可能在2、3年間建立污染場址碳匯方法學，可依此申請碳權。

前環保署（現環境部）土壤及地下水污染整治基金管理會自去年7月起進行「土壤及地下水資源與氣候調適策略推動計畫」研究，報告於今年完成。

土污基管會接受中央社記者訪問表示，此報告除了彙整台灣目前土壤碳匯相關研究外，最主要的用意是希望將國內土壤及地下水整治場址，在整治過程中也提升其土壤固碳的能力。

根據環境部統計，截至今年8月底，全台列管的污染場址共496筆、總面積約1465公頃，其中農地占79筆、面積16公頃，大多在桃園、彰化一帶；其餘則是事業單位造成的土水污染。

土污基管會說明，近代土壤及地下水整治工法強調的是綠色永續韌性整治（GSRR），將原本的綠色永續整治（GSR）再加上韌性（Resilience），如以自然為主的解決方案即為其中之一。

現行規範已要求污染行為人提出整治計畫，近幾年更要求在計畫中估算「排碳量」，包含運輸、挖掘等，「相當於進行整治計畫的碳盤查」，在計畫送交環境部審查時，也會希望以最低排碳的工法為優先考量。

土污基管會指出，後續的計畫是對目前正在整治中場址採樣，包含整治中、整治後的碳含量有什麼變化，進一步設法增加在場址中的土壤固碳能力，預計明年底前能有比較明確的方向；現在仍在計畫擬訂階段，會選擇哪些場址則尚未訂定。

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土污基管會提到，最終的目標是建立污染場址碳匯相關的MRV（量測、報告與驗證）方法學，讓污染場址經整治後也有機會取得碳權；由於國內並無相關研究，因此真正完成可能會需要2、3年的時間。

雖然國內目前的污染場址僅約1465公頃，相比森林、海洋碳匯的面積相當少，土污基管會表示，然而台灣與許多東南亞國家，如印尼、菲律賓、泰國等，在污染整治上有合作結盟，方法學建立後，也有機會在氣候、地質相近的國家運用。（編輯：管中維）1120924